Arteón, una de las salas emblemáticas de la ciudad está en peligro. Un emprendimiento inmobiliario podría terminar con más de 50 años de historia de uno de los espacios alternativos artísticos de la ciudad, ubicado en la planta alta de Sarmiento 778.

Néstor Zapata, reconocido director de cine local y máximo referente de ese espacio cultural tiene la esperanza intacta para que de alguna forma la sala pueda salvarse. Una posibilidad es que los posibles nuevos dueños tomen la responsabilidad de construir una sala similar.

Según Zapata hay una norma que avala sus dichos. En 1959, un año después de que los artistas se enfrentaran a las topadoras que amenazaban con tirar para siempre el teatro Apolo, en Buenos Aires, se sancionó esta Ley Nacional 14800, que establecía que en caso de demolición de salas teatrales se debía construir en el nuevo proyecto un espacio similar.

“Esta ley defiende absolutamente este hecho, nosotros nos tomamos de esa ley porque además nos parece justa ya que Rosario no está para achicar y cerrar está para crecer culturalmente y abrir nuevos espacios”, reforzó el gestor cultural en diálogo con Rosarioplus.com.

Más temprano, el artista había anunciado en Si 98.9 que le solicitaron a las autoridades que se declare a Arteón como patrimonio cultural de la ciudad, porque “es parte de su historia y a los largo de 56 años, pasaron todas las expresiones artísticas”.

Zapata resaltó que en épocas difíciles, como en gobiernos dictatoriales, dieron todo lo que tenían y podían. “Hemos luchado, se nos quemó la sala y la hemos reconstruido. Lo que el fuego no pudo esperemos que no lo pueda la pequeñísima miseria de los propietarios. Ojalá podamos salvar la historia del Arteón como un patrimonio propio de la identidad de los rosarinos”, manifestó.

“Nosotros no pretendemos que no vendan o hagan con su propiedad lo que gusten, lo que no queremos es que se demuela un teatro, no nos parece justo para la cultura de Rosario que un lugar como este pase por la picota”, señaló por último.

En la noche de este martes, las redes sociales dieron a conocer la reunión con el Intendente Javkin mantuvo con Zapata. Según trascendió, la máxima autoridad de la ciudad se comprometió a ayudar en lo que sea posible. “Tenemos la sensibilidad de las autoridades para defender el espacio Arteón”, dijo Zapata tras el encuentro.