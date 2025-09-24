Tras la reprogramación por las lluvias del fin de semana pasado, este viernes se concretará la nueva edición de La Noche en mi Barrio en Arroyito, con un corredor cultural y gastronómico sobre Bv. Avellaneda entre Del Valle Iberlucea y Av. Génova.

Durante la noche, habrá shows musicales con la presentación de la banda Clásicos de ayer, hoy y siempre, y Ser un Giran, una clase de yoga abierta a todo público y un gran paseo con feria de Economía Social junto a las propuestas gastronómicas del barrio.

Además, se sumará un punto solidario con la Fundación La Visitación, institución que acompaña a mujeres en situación de vulnerabilidad.También los clubes Rosario Central, Náutico Sportivo Avellaneda y Regatas harán demostraciones de distintos deportes sobre un escenario montado en Avellaneda entre Reconquista y del Valle Iberlucea.

Desvíos de TUP

A partir de las 18 se implementarán desvíos temporales en el transporte urbano sobre Avellaneda entre Génova y E. Del Valle Iberlucea. Las modificaciones en recorridos y paradas se extenderán hasta las 2 h del sábado 27 de septiembre.

Líneas afectadas: 110, 113, 129, 153N y 153R.

Los desvíos se harán por calles alternativas como José Ingenieros, Drago, Juan José Paso y Cordiviola, según el recorrido habitual de cada línea.

Paradas anuladas: Avellaneda y E. Del Valle Iberlucea; Avellaneda y Almafuerte; Génova y Cordiviola; José Ingenieros y Avellaneda.

Paradas habilitadas (principales): Cordiviola y Reconquista; Cordiviola y José Ingenieros; Drago y Almafuerte; Juan José Paso y Avellaneda.