El reconocido creador colombiano presenta por primera vez en la ciudad “Arqueologías estéticas contemporáneas”, una muestra que combina arte, memoria y comunidad. Con 45 obras inéditas, la propuesta invita a redescubrir los símbolos ancestrales desde una mirada contemporánea. La inauguración será el martes 28 de octubre a las 20, en el espacio cultural Casona (San Lorenzo 2157), con entrada libre y gratuita.

En diálogo con Rosarioplus, habla de identidad, territorio y del poder simbólico del arte para curar las heridas del presente.

— Orlando, para quienes no lo conocen, ¿quién es el artista detrás de esta muestra? ¿Cómo surgió esta colección?

— Soy artista plástico, investigador y docente colombiano. Mi trabajo siempre ha buscado tender puentes entre la creación artística, las tradiciones populares y la reflexión sobre nuestra identidad latinoamericana. Durante años he explorado especialmente la riqueza del Carnaval de Negros y Blancos de Pasto, en el sur andino de Colombia, y cómo esos imaginarios ancestrales pueden dialogar con el arte contemporáneo. He tenido la oportunidad de exponer en varios países, pero esta es mi primera vez en Rosario, lo que me emociona profundamente.

— Su propuesta habla de un “artista-arqueólogo” que rescata símbolos prehispánicos. ¿Qué podrá ver el público en estas 45 obras inéditas?

— El público se encontrará con una experiencia visual muy poderosa. Tomé símbolos ancestrales —espirales, pictogramas, trazas de cerámica prehispánica— no para copiarlos, sino para reinventarlos con técnicas alquímicas. El resultado son piezas que parecen vivas, llenas de color y textura, que hablan de un pasado que sigue respirando en nuestro presente.

— ¿Por qué es importante hoy rescatar estas “arqueologías estéticas”? ¿Qué pueden decirnos esos símbolos ancestrales a los latinoamericanos del siglo XXI?

— Significa reconocer que tenemos voz propia. El arte latinoamericano ha sufrido lo que llamo 'subalternidad eurocéntrica', siempre mirando hacia Europa para validarse. Yo propongo que abracemos nuestro 'neobarroco' natural, esa capacidad de mezclar, de ser diversos, de incorporar múltiples influencias sin complejos. No se trata de rechazar lo global, sino de dialogar desde nuestra autenticidad. Cuando un artista latinoamericano trabaja desde sus raíces profundas, está contribuyendo a una verdadera emancipación cultural. Yo creo que volver a nuestras raíces no es nostalgia, es una forma de liberación. Estos símbolos contienen sabiduría y formas de entender el mundo que pueden ayudarnos a enfrentar lo que llamo “las enfermedades sociales del presente”. Mi obra es una manera de decir que nuestra cultura ancestral tiene mucho que ofrecerle al mundo contemporáneo.

— En Rosario, la muestra se presenta en la Casona. ¿Cómo se materializa ahí esa idea de experiencia inmersiva?

— Elegir La Casona no fue casualidad. Su historia coincide con el espíritu de la exposición: salir de los espacios convencionales para crear una experiencia total y popular. No es una muestra en una galería blanca, sino una intervención donde el arte dialoga con la arquitectura cargada de memoria. El público transitará tres estaciones con 16 pinturas cada una, además de telas de tres metros estampadas con petroglifos y proyecciones audiovisuales que generan un efecto de capas de tiempo. Quise que sea una vivencia sensorial: que la gente perciba texturas, sonidos, sabores, y que el arte se active con la comunidad.

— En un mundo tan globalizado, ¿qué significa para usted hacer un arte genuinamente latinoamericano?

— ¿Qué mensaje le gustaría dejarles a los rosarinos que visiten su muestra?

— Los invito a un viaje sensorial para descubrir cómo las huellas del pasado pueden iluminar caminos hacia el futuro. Esta exposición es una oportunidad para reconectar con la memoria viva que todos llevamos dentro. Espero que al salir, cada persona sienta que algo cambió en su mirada sobre el arte y sobre nuestra herencia cultural.