Noelia Recalde regresa a Rosario para dar un show en Plataforma Lavardén
La cantautora entrerriana Noelia Recalde regresa a Rosario para actuar por primera vez en Plataforma Lavardén. El próximo domingo 24 de agosto, a las 21 y en el Gran Salón de Lavardén (Mendoza 1085), la artista planteará un show simple a la vieja usanza, logrando una propuesta inmersiva desde la canción, la guitarra y la voz. Las entradas ya están a la venta.
La artista plantea un show simple a la vieja usanza, logrando una propuesta inmersiva desde la canción, la guitarra y la voz. En ese formato, presentará temas de sus discos Palabra (2018), Mi propia casa (2022) y Tiempo al sol (2023).
Luego de algunos shows con su proyecto Triángula y junto a su banda, y tras publicar una reciente canción junto a Paco Cabral para la película Norita (sobre la cofundadora de Madres de Plaza de Mayo Nora Cortiñas), la entrerriana propone un espectáculo tan íntimo como extrovertido, que promete ser un punto de pureza y transformación para con su público rosarino.
Acerca de Noelia Recalde
Noelia Recalde nació en Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos, Argentina. Cantante y guitarrista autodidacta desde los 9 años de edad, comenzó a realizar composiciones propias a partir de los 14 y un año más tarde inició sus presentaciones en vivo.
Ha tocado y grabado con diferentes músicxs del país y el extranjero (Lisandro Aristimuño, Pedro Pastor, Adrián Berra, Nicolas Ibarburu, Inés Errandonea, Camila Ferrari, Juanito Makandé, Lito Vitale, Liliana Herrero, y muchos más).
En 2018 lanzó Palabra, su primer disco solista en guitarra y voz. En 2022 publicó el ecléctico Mi propia casa y un año más tarde editó Tiempo al sol, un nuevo disco en guitarra y voz. En 2024 estrenó Mi propia casa en vivo, un disco con su banda completa en un concierto también disponible para ver por Youtube.
Además, editó tres discos con su trío Valbé: Valbé, 7 paisajes y Terser. Y dos discos con su proyecto Triángula: su debut homónimo de 2020 y Mutántica (2024). También compuso música para obras de teatro, series de TV, radio y documentales. Interpretó la canción “Mi voz” en la película Norita, lanzada en febrero.