Por Javier Berro, Télam

Desde el escenario del Festival Verte, que convocó el sábado a miles de personas en su estreno en el Estadio Único de San Nicolás de los Arroyos, la cantante Nicki Nicole respaldó con creces el poderío de su repertorio de alcance mundial y protagonizó algunos de los momentos más festejados de una jornada en la que también se lucieron Rusherking y Taichu.

A menos de cien kilómetros de su Rosario natal, la artista acortó aún más las distancias con su público desde los primeros minutos cuando, tras decretar el comienzo con las festejadas “Colocao” y “Mala Vida”, agradeció el “amor” del público y ofreció una primera pausa para hacer un aviso solidario.

“Gracias por el amor y por venir esta noche a este festival. Realmente es un honor acompañarlos. Y voy a hacer una mini pausa para decir algo muy importante: hay una nena perdida que se llama Candela, que está ahora con el equipo atrás del escenario esperando que la encuentre su familia”, señaló la cantante.



Después de “Nota”, la canción que grabó con el puertorriqueño Eladio Carrión, la cantante pidió a su público que encendieran el flash de sus teléfonos antes de los primeros acordes de “Plegarias” que comenzó con su voz y acompañada por el piano y que cerró junto al resto de sus músicos.



Comandados por Juan Giménez Kuj, director y bajista de la formación, el grupo se impuso con tracción a sangre por encima de las pistas grabadas que sumaron arreglos y voces invitadas como en “Entre Nosotros” con Tiago PZK, “No toque mi Naik” con Lunay y “Ella no es tuya” con Mike Towers y Rochy RD.



“Hace mucho calor y, además, va a haber mucho más porque se viene una cumbia”, sostuvo antes de presentar “Otra Noche”, su alianza con los mexicanos Los Ángeles Azules, con la que sacó a bailar a dos de sus colaboradores, un camarógrafo y una fotógrafa, y terminó de descontracturar a una porción del público que a esa altura de la noche todavía permanecía impasible.



Con el reggae romántico de “Verte”, la fusión entre el trap y la salsa de “Nobody Like Yo” y el pop femenino de “Intoxicao”, dio muestras de su capacidad para aportarle dulzura a cualquier género, incluso en “Mamichula”, en una versión mucho más rockera que la patentada y producida por Bizarrap, y que tuvo a su novio Trueno aportando barras grabadas en video para esta canción que marcó un antes y un después en sus carreras.





Sobre el final, apareció en pantalla el rostro tatuado de Duki fundido con el de una mansión ardiendo en llamas para decretar el comienzo de “YaMeFui” -otra acertada producción de Bizarrap- que Nicki Nicole aprovechó para bajarse del escenario, pasarles el micrófono a algunos fanáticos y fundirse en algunos abrazos, mientras sus bailarines hacían de las suyas en escena.



Cuando parecía que aún quedaba mucho más, llegaba el final con “Wapo Traketero” y una lluvia de papelitos terminaba por dejar claro el desenlace del show: “¿Hacemos una foto? Así los recuerdo para la segunda vez que venga, porque voy a volver”, prometió antes de despedirse y darle la bienvenida a la fiesta Bresh que intervino el escenario para cerrar la noche con una selección infalible de pop y hits urbanos.

Llegó desde Santiago

En su primera edición, el Festival Verte tuvo también antes a otro gran animador muy festejado por la audiencia: el santiagueño Rusherking, quien sorteó cada uno de los obstáculos técnicos, luego del arranque de “Loba” donde apeló a su talento como improvisador y su experiencia en las batallas de gallos.



Mientras terminaban de ajustar el retorno de sus auriculares, el joven cantante pidió un “grito” para su banda y hasta recibió algunas ofrendas, como un paquete de figuritas del Mundial de Qatar que también festejó con su público antes de retomar el show con "Ice Cream” y seguir con “Bailando Te Conocí”, con el groove afilado e implacable de sus músicos y la virtual presencia del Duki.



Cuando quiso cantar abajo del escenario y cerca de la valla, los problemas en el sonido volvieron a frustrar sus planes y el grupo tuvo que improvisar unos minutos hasta el regreso del cantante que igual se despachó con saludos y regaló suspiros entre las jóvenes.



Con el público aportando al juego de luces estrelladas, llegó el momento de “Otra Noche Más”, una “muy especial” para el cantante: “Es una canción que escribí al principio de la cuarentena cuando me sentía mal y cuando las cosas no se estaban dando como se tenían que dar en mi cabeza al menos. Habla de mi presente, mi pasado y mi futuro”, señaló.



Después de interpretar “Vos”, Rusherking presentó su alianza con Alejandro Lerner, el clásico de los años noventa “Después de Ti” que ambos revisitaron juntos en el estudio de grabación: “Representa mi infancia, mi familia, Santiago del Estero, mis amigos”, sostuvo, para luego continuar con “Antes de Ti”, la canción junto a su ex pareja María Becerra, y luego con la visceral “Te Mentiría Remix” inspirada en su propia ruptura amorosa.



Con nuevas interrupciones, esta vez parando el show por el desmayo de una adolescente por la que pidió una rápida asistencia, retomó la lista de temas con “A tus Pies”, “Now” y se despidió con “De Enero a Diciembre”.



“Bueno, mi gente. Muchas gracias a todos los que vinieron hoy. Me hicieron pasar una hermosa noche. Espero que anden muy bien y espero verlos pronto. Aguante San Nicolás, un beso gigante”, cerró.