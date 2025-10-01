Nicki Nicole y Juan Carlos Baglietto celebrarán los 300 años de la ciudad con un show en el Monumento a la Bandera. Será el próximo martes 7 de octubre a las 18 con entrada gratuita.

La rosarina realizará por primera vez un show sinfónico, con más de 70 músicos en escena y un repertorio original. Una noche donde su música se fundirá con la fuerza de la Orquesta Sinfónica Provincial de Rosario. El espectáculo contará con la dirección de Nicolás Sorín.

También será parte de esta celebración Juan Carlos Baglietto, un artista que une generaciones y estilos y que ha sido parte de la historia y el presente musical de Rosario. Además, las artistas locales Delfina, Sofi Gazzaniga, Mica Racciatti y Mery San Dámaso compartirán un repertorio de música de la ciudad.

Esta celebración es organizada por el Gobierno de Santa Fe, la Municipalidad de Rosario y cuenta con el acompañamiento del Banco Municipal, Lotería de Santa Fe, Alto Rosario, Sancor Seguros, La Segunda Seguros, San Cristóbal, Puerto Norte Hotel, Baglietto SA, De Ligio y Marti, que harán posible tamaño homenaje.

Un gesto solidario

En la previa y durante el evento, el público tendrá la posibilidad de realizar donaciones voluntarias a la Fundación del Hospital de Niños Víctor J. Vilela, contribuyendo así a fortalecer una institución emblemática que cuida de la salud y el futuro de las infancias de la ciudad.

Orquesta Sinfónica Provincial de Rosario

La Orquesta Sinfónica Provincial de Rosario es un organismo estable dependiente del Ministerio de Cultura, con un plantel de aproximadamente 100 integrantes. La OSPR desempeña una labor cultural muy importante, brindando no solamente temporadas de conciertos, sino también exitosos Ciclos Didácticos para alumnos de escuelas, conciertos barriales, giras a lo largo y ancho de la provincia, y actuaciones conjuntas con agrupaciones corales de la ciudad.

Asimismo ha estrenado obras en primera audición nacional y mundial tanto de compositores argentinos como del exterior, y ha ofrecido de forma abierta y libre a la ciudadanía conciertos tanto de música académica como popular.

En 2025 la OSPR celebra su 65° Aniversario: su concierto inaugural tuvo lugar el 12 de mayo de 1960 en el Teatro El Círculo, bajo la dirección del Maestro Olgerst Bistevins. En la actualidad, el organismo es dirigido por Javier Mas.