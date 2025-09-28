Este año se cumplieron cincuenta años del estreno de Nazareno Cruz y el lobo (1975), del cineasta argentino Leonardo Favio. Medio siglo después, la película más taquillera de la historia argentina y que cosechó premios por todo el mundo llevando a su autor al más alto reconocimiento, sigue siendo un mito colectivo que invita a un debate que excede la pantalla: ¿de qué mitos populares estamos hechos? ¿Qué política late en la obra de Favio? ¿Qué mensaje nos trae para engrandecer nuestro corazón? Volver a ver Nazareno hoy es revisar, también, nuestra propia mitología popular.

La película nació como una emulación de un radioteatro muy popular, narrado por Uraco Falcón, que Favio en su infancia escuchaba junto a su hermano Zuhair Jury (coguionista y productor de muchas de sus obras). Aquellos recuerdos eran tan vívidos que apenas les bastaron dos meses para adaptar el guion. La trama se inspira en una vieja leyenda guaraní: cuando en una familia nace un séptimo hijo varón en una noche de luna llena, la maldición caerá sobre él y se convertirá en lobizón. En la película, Nazareno encarna esa condena. El amor, que promete dicha, en él se vuelve tragedia. Pero Favio, al relatar la leyenda, muestra que el amor siempre vence, incluso en medio de la tragedia.

Porque la tragedia, en Favio, no es derrota. Sus personajes, condenados por injusticias o por azar, no toman el camino fácil, el que los alejaría de quienes son, para salvarse. Afirman su existencia y abrazan la tragedia que les tocó en suerte; en ese acto, vencen. Porque en Favio el amor triunfa precisamente porque no se somete. Aun frente a la muerte, toda su filmografía —de Crónica de un niño solo a Soñar, soñar— es una exaltación de la existencia. A Favio nada de lo humano le es ajeno, como dice el proverbio, y tampoco nada de la naturaleza.

María Pía López, en el prólogo del libro de Galasso sobre el cineasta: “Nada de lo que es su humano le es ajeno, como el dicho proverbial, y tampoco les es ajeno nada de la naturaleza. El suyo es un vitalismo claro, de tardes soleadas o de noches claras de puro estrelladas, aun cuando narre historias desdichadas, porque el fondo es de una religiosidad sin institución, que le llama a Dios al existir y a la persistencia de la vida, desde la que condena el acontecer histórico que produce daño. Los daños son obra de las clases dominantes, pero se las confronta contra una posibilidad de comunidad feliz”.

Al final de la película, el diablo le dice a Nazareno: “Vos, que tenés buena relación con él, que lo vas a ver —porque la opción por el amor lo llevará a Nazareno ante Dios— vos, decile, pedile que me dé una nueva oportunidad. ¿Por qué no volvemos a conversar? —agrega—. No te olvides de mí, Nazareno. Si él quisiera, yo me repartiría como un pan de amor entre la gente”.

El bien y el mal son difíciles de separar en Favio. Sus maleantes suelen ser personas justas y bondadosas, condenadas injustamente; y los “buenos” nunca lo son del todo. En el diablo de Nazareno Cruz —interpretado por un bellísimo y gaucho Alfredo Alcón— se condensa esa tensión moral. No es un demonio lineal, sino un personaje cansado de serlo, que incluso roza el gesto compasivo. La frontera entre el bien y el mal se vuelve difusa, y lo que queda es la certeza de que, aun en medio de la condena, el amor elegido garantiza una forma de salvación. En Favio, hasta el mal es susceptible de redención.

Nazareno termina comprendiendo al diablo, y el diablo se sincerando con él cuando le pide que le haga esta gauchada de interceder por él ante Dios. En su redención, en su opción por el amor, Nazareno le muestra al diablo otro camino. Es tan grande su corazón que también redime al mal. Lo comprende e incluso siente lástima de él, por ser incapaz de experimentar la dicha de los humildes.

Favio, que se crió entre el rancho materno, orfanatos y casas de tías, que fue un malandrín siempre montado a caballo “prestado”, hablando de su vida aseguró: “Dios ha sido exagerado conmigo. Me dio la posibilidad de caminar y andar desnudo por un río durante toda mi niñez y mi juventud… El ruido de los coleópteros que yo he disfrutado de mi niñez, allá, entre las flores, dudo que los haya disfrutado Rockefeller, dudo que hayan vivido algo parecido cualquiera de esos ejecutivos inmersos en la bolsa, entre el cemento, donde Dios no habita. Yo conozco el canto del picaflor, lo puedo diferenciar entre muchos otros pájaros. Allá teníamos de todo”.

El cineasta, compasivo, también redimió a quienes lo atacaron o intentaron enviarlo al ostracismo una vez caído el peronismo. En una entrevista le preguntaron por Soñar, soñar, la película que siguió al éxito absoluto de Nazareno. Ya eran otros tiempos: los militares estaban en el poder y el peronismo volvía a ser una mala palabra en la boca del pueblo, ya sin proscripción pero con el riesgo de la desaparición. El público no asistía al cine, azuzado por la prensa que la plagó de reseñas negativas y temeroso incluso de un atentado en el cine. Favio era sinónimo de peronismo y la prensa hegemónica estaba haciendo su trabajo. Consultado al respecto, respondió: “Hay un poema de Nicolás Guillén que dice: ‘Es triste saber que el verdugo existe, pero más triste saber que mata para comer’”. Así como Nazareno redime al diablo, Favio redimió también a sus detractores.

Porque Favio, antes que nada, era pueblo. Y el pueblo siempre entiende las necesidades. Lo suyo era ese suelo desde el que hablaba y creaba. Según sus propias palabras, hizo primero radio porque, si no, lo único que le quedaba era delinquir. No sabía hacer otra cosa. Y si después se puso detrás de una cámara, fue para no ponerse detrás de unas rejas. Tuvo la suerte de enamorarse de su profesión.

Una vez, desde Página/12 le pidieron que escribiera una nota sobre el oficio del cineasta. Y él, que había tomado la cámara siguiendo su corazón y había logrado capturar, con fervor y calidez, pequeños cachitos de vida para mostrarlos a los amigos, escribió entonces un texto que, como toda su obra, fue un gesto de amor hacia la vida y hacia el cine.

“Nuestro oficio”

Quien nace cineasta viene con una urgencia: utilizar o fabricar imágenes para testimoniar la historia, transmitir el asombro, los sueños, la poesía. Esto no es nuevo, siempre fue así... el narrador que nos precedió, el más remoto, se ahonda en el misterio de los tiempos. Lo hizo Dios como herramienta para contar su obra, la creación, la vida.

Yo diría que la primera proyección la provocó la estela errante de una estrella y el primer narrador fue ese lejano padre que al verla transcurrir le transmitió el asombro de esa maravilla a su circunstancial compañero con un gesto, porque aún no se había afinado la palabra.

Pasado el tiempo hilvanó el sonido y le dijo estrella a la estrella y narró su caída, y al fuego, fuego y describió para asustarnos el infierno y suavizó el sonido y le narró la vida y le brotó algún canto y les contó de las flores, del amor y sus frutos. Día a día fue mejorando la técnica de la fascinación y el asombro y dijo: “Yo quiero que no se acabe el Hombre” y lo raspó en la piedra y pasaron los tiempos y trazó su aventura en las cuevas de Altamira, pero no le bastó, y con los siglos dibujó la palabra y la incrustó en la arcilla.

Es así como hoy permanecen nuestros remotos sueños y los dioses que fueron. Los imperios nacidos “para siempre” y que hoy son arena...

Ese es nuestro oficio... testimoniar el llanto, testimoniar la historia, cantarles a la pasión, a la poesía: ser memoria.