Miles de rosarinos disfrutaron del cierre de la Feria del Libro en la Noche de Peatonales
Rosario celebró una edición especial de la Noche de Peatonales en el marco de los 300 años de la ciudad. El evento reunió cultura, música y gastronomía con una masiva participación ciudadana. Además, coincidió con el cierre de la Feria del Libro y la inauguración de obras patrimoniales.
Rosario vivió una verdadera fiesta este sábado 25 de octubre con una nueva edición de la Noche de Peatonales, que convocó a más de 200 mil personas en el microcentro. La jornada, enmarcada en las celebraciones por el Tricentenario, combinó espectáculos, ferias, gastronomía y música en vivo, en un ambiente colmado de visitantes y familias.
La edición especial coincidió con el cierre de la Feria Internacional del Libro y el estreno de las primeras obras urbanísticas que integran el legado por los 300 años de la ciudad: la reapertura del Pasaje Juramento, la restauración de las esculturas de Lola Mora y las refacciones de las fachadas del Palacio Municipal y la Catedral. Córdoba y San Martín se transformaron en un gran paseo peatonal con locales abiertos, ferias de emprendedores y propuestas artísticas.
El evento mantuvo el espíritu con el que nació durante la pandemia: revitalizar el centro y fortalecer la economía local. Más de 200 emprendimientos de la economía social participaron con stands de diseño, arte, viveros y gastronomía, mientras que el Banco Municipal ofreció descuentos y cuotas sin interés para fomentar las compras.
La música fue otro de los ejes de la noche, con presentaciones de La Kande, La China, y los DJs Colou Befu y Agus y Mateo Faiola, además de shows en plazas y galerías. En tanto, la plaza Pringles y la 25 de Mayo albergaron espectáculos familiares e intervenciones artísticas, consolidando a la Noche de Peatonales como uno de los eventos más convocantes del calendario rosarino.
Finalmente, la propuesta incluyó espacios interactivos como el streaming en vivo de “De acá” y actividades en el Centro Cultural Fontanarrosa, que cerró la Feria del Libro con música en vivo y lecturas al aire libre. Una noche que volvió a unir cultura, historia y ciudad en una sola celebración.