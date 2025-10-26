Rosario vivió una verdadera fiesta este sábado 25 de octubre con una nueva edición de la Noche de Peatonales, que convocó a más de 200 mil personas en el microcentro. La jornada, enmarcada en las celebraciones por el Tricentenario, combinó espectáculos, ferias, gastronomía y música en vivo, en un ambiente colmado de visitantes y familias.

La edición especial coincidió con el cierre de la Feria Internacional del Libro y el estreno de las primeras obras urbanísticas que integran el legado por los 300 años de la ciudad: la reapertura del Pasaje Juramento, la restauración de las esculturas de Lola Mora y las refacciones de las fachadas del Palacio Municipal y la Catedral. Córdoba y San Martín se transformaron en un gran paseo peatonal con locales abiertos, ferias de emprendedores y propuestas artísticas.

El evento mantuvo el espíritu con el que nació durante la pandemia: revitalizar el centro y fortalecer la economía local. Más de 200 emprendimientos de la economía social participaron con stands de diseño, arte, viveros y gastronomía, mientras que el Banco Municipal ofreció descuentos y cuotas sin interés para fomentar las compras.

La música fue otro de los ejes de la noche, con presentaciones de La Kande, La China, y los DJs Colou Befu y Agus y Mateo Faiola, además de shows en plazas y galerías. En tanto, la plaza Pringles y la 25 de Mayo albergaron espectáculos familiares e intervenciones artísticas, consolidando a la Noche de Peatonales como uno de los eventos más convocantes del calendario rosarino.

Finalmente, la propuesta incluyó espacios interactivos como el streaming en vivo de “De acá” y actividades en el Centro Cultural Fontanarrosa, que cerró la Feria del Libro con música en vivo y lecturas al aire libre. Una noche que volvió a unir cultura, historia y ciudad en una sola celebración.