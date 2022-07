“Si desconocemos lo que tenemos a nuestro alrededor, no pretendamos ser universales” sentencia Orlando Belloni, el artista plástico responsable de la portada y protagonista del videoclip de “Lejos del centro”, el nuevo single de la banda pop local Matilda estrenado este viernes y que cuenta con la colaboración del mítico fundador del rock nacional Litto Nebbia.

El electro pop coquetea con el arrabal en esta nueva canción del dúo rosarino. “Un viaje al interior profundo de los barrios humildes de la zona sur de Rosario, donde sus habitantes viven, aman, mueren, trabajan y recuerdan a los que ya no están en murales pintados en las paredes de sus casas”, adelantaron Checho Godoy y Nacho Molinos, integrantes de Matilda.

“Lejos del centro” cuenta con la colaboración de Natalio Rangone en sintetizadores. Fue mezclado y masterizado por Carlos Altolaguirre en Estudios Penny Lane, y el video clip estuvo a cargo de Lucas Roma.

Matilda es un dúo de música electro pop de la ciudad de Rosario integrado por Juan Manuel Godoy e Ignacio Molinos. En sus canciones conviven en plena armonía el baile trasnochado y la reflexión existencialista. Sus influencias musicales van del post punk a la canción latinoamericana.

Con más 20 años de trayectoria y seis álbumes editados de manera independiente han recorrido gran parte de la Argentina consolidándose como unos de los referentes del género en nuestro país. Su música fue recomendada por reconocidos artistas como Julieta Venegas y Santiago Motorizado (El mató un policía motorizado) así como también por numerosos medios y revistas especializadas, tanto a nivel nacional como internacional.

Litto Nebbia es un cantante, músico y compositor argentino. Es considerado como uno de los fundadores del rock argentino. Su canción "La balsa" de 1967 (en coautoría con Tanguito), interpretada por su banda Los Gatos, desató el éxito masivo del rock en español en Argentina y ha sido considerada la mejor canción rock de la historia argentina, según la revista Rolling Stone y la cadena MTV. A fines de la década de 1970 fundó el sello independiente Melopea Discos. En 1985 recibió un Premio Konex de Platino como el mejor Autor/Compositor de Rock. Con más de 100 álbumes editados y otras tantas colaboraciones en discos ajenos, es por lejos el músico más prolífico de Argentina. En 1983, por ejemplo, editó 5 discos.

Orlando Belloni nació en Pérez, provincia de Santa Fe, el 17 de enero de 1933. Luego su familia se trasladó a Puerto General San Martín A los doce años estudió dibujo animado con Juan Oliva. Ya teniendo dieciocho comenzó a trabajar en el puerto de Rosario como mecánico para luego a los veintidós pasar a la oficina de dibujo cartográfico del Ministerio de Obras Públicas, donde conoció al pintor Leónidas Gambartes, quien aparte de enseñarle un nuevo oficio lo orientó en el dibujo y la pintura.

Desde 1953 participó en Salones. En 1958 realizó su primera exposición individual en la Galería O, Rosario. Desde entonces expuso regularmente en galerías, bibliotecas y centros culturales de Rosario y localidades cercanas. Asimismo participó de varias exposiciones que se organizaron en París y otras ciudades de Francia. En 1965 emprendió el oficio de carpintero y en 1992 comenzó la realización de tallas en madera de manera instintiva y autodidacta.

"A mí lo que me interesa es la parte humana, me interesa el carácter. Siempre cuando pinto pongo un carácter de villero, no me lo puedo sacar de encima. Cuando le llevaba dibujos a Gambartes, él me decía: "Pero Belloni, usted siempre le pone sentido proletario a todo lo que hace". Me sale así, yo soy uno de ellos”.

En 2018, por su trayectoria y participación en el desarrollo cultural de la ciudad, fue declarado "artista plástico distinguido por el Concejo Municipal de Rosario. A fines del mismo año, donó gran parte de su obra a la Biblioteca Popular Constancio C. Vigil. En 2020 se publicó por Ivan Rosado el libro La Tablada, dedicado a su obra plástica. Desde 1978 vive y trabaja en el barrio Tablada, Rosario.