Por primera vez en la historia, Rosario se convierte en escenario oficial del universo Marvel. En el nuevo número de The Uncanny X-Men, publicado este miércoles y escrito por Gail Simone con dibujos del argentino Luciano Vecchio, dos héroes mutantes —Wolverine y Ransom, el primer superhéroe argentino de la editorial— irrumpen en plena Crack Bang Boom, la convención de historietas más importante de Latinoamérica.

La escena, cargada de acción y referencias locales, muestra a los personajes persiguiendo a un clásico villano de los X-Men en medio del evento, mientras intentan distinguir entre cosplayers y enemigos reales. “La aguerrida alianza entre Wolverine y Ransom da un giro inesperado… ¡en la hermosa Argentina!”, adelanta la sinopsis oficial de Marvel, que describe el momento como un “giro extraño” dentro de la saga mutante.

De Buenos Aires a Rosario: la consagración de un héroe argentino

El personaje de Ransom —alias Valentín Correa— es un mutante afroargentino fanático de Boca Juniors, cuya historia está marcada por el abandono, la resiliencia y un poder singular: un agujero negro en el pecho que le permite absorber energía y transformarla en fuerza bruta. Su primera aparición impactante ocurrió en 2024, cuando compartió un mate con Wolverine durante una misión en Buenos Aires, en una viñeta que se volvió viral y provocó una ola de entusiasmo en el país.

Ahora, la historia da un paso más: Rosario no solo es mencionada, sino que se vuelve parte integral del universo Marvel. En el cómic, la ciudad y la Crack Bang Boom son reconocidas explícitamente como el entorno donde se desarrolla la acción. Es una validación del lugar que ocupa Rosario en el mapa de la historieta latinoamericana.

Crack Bang Boom: del Monumento a los mutantes

Fundada en 2010 por el historietista Eduardo Risso, Crack Bang Boom se consolidó como un evento clave para la cultura gráfica de la región. Cada agosto, miles de fanáticos, artistas y editoriales se reúnen en Rosario para celebrar el arte secuencial y premiar a la historieta nacional con los reconocidos Premios Carlos Trillo.

Que Marvel haya elegido esta convención como locación oficial es mucho más que un homenaje: es un reconocimiento directo a la relevancia cultural que la ciudad ha construido en torno al cómic. Para muchos rosarinos, ver a Wolverine caminar entre los pasillos de la Crack Bang Boom junto a un héroe argentino es un sueño hecho papel.

El dibujante Luciano Vecchio, oriundo de Zárate y referente indiscutido de la historieta contemporánea, compartió en redes sociales las primeras imágenes del número, generando una avalancha de reacciones. “Es emocionante ver cómo nuestras ciudades, nuestros símbolos y nuestras pasiones entran en el canon de Marvel”, comentaron lectores en distintas plataformas.

Rosario ya es parte del universo Marvel

Con esta aparición, la “rosarinidad” queda oficialmente canonizada dentro del universo de los X-Men. Si antes el mate o Villa Gesell aparecían como guiños culturales aislados, ahora Rosario entra por la puerta grande. Y no solo como un fondo exótico: la ciudad es parte clave de la historia.

Rosario, conocida históricamente como “la ciudad del Monumento”, suma ahora una nueva identidad: la de ser un escenario oficial de las aventuras mutantes más populares del mundo. Y para los fanáticos del cómic, eso ya es historia.