La banda rosarina Mamita Peyote anunció el lanzamiento de su tercer disco, Territorio Peyote, un proyecto artístico y comunitario que trasciende lo musical. El trabajo incluye 10 canciones y cada una estará acompañada por un arte de tapa creado por artistas plásticos locales, que luego se transformará en un mural en distintos barrios de Rosario. De esta manera, la ciudad se convertirá en un museo vivo a cielo abierto.

Cada mural será inaugurado con una “Kermesse Peyotera”, una jornada festiva en la cuadra donde se emplazará la obra. Con la participación de bibliotecas populares, se cerrará la calle para dar lugar a espectáculos de música, danza y teatro, además de ferias culturales y gastronómicas. El objetivo es generar un encuentro que potencie la participación comunitaria y fortalezca los lazos barriales.

Las kermesses tendrán también un costado solidario: en cada encuentro se recolectarán libros, útiles, alimentos o juguetes para instituciones del barrio. Además, el servicio de buffet servirá para recaudar fondos destinados a clubes y centros vecinales. Así, el arte y la música se combinan con acciones concretas para apoyar a la comunidad.

El cronograma ya se viene cumpliendo en distintos barrios de la ciudad y las próximas fechas confirmadas son: el 14 de septiembre se inaugurará el mural del artista Dimas en el barrio Fisherton, en la Biblioteca Popular Gastón Gori, con la canción Buya como inspiración. Luego, el 28 de septiembre será el turno de Backstabber en Bella Vista Oeste, con murales de Shuli Rober y otro artista por confirmar, en la Biblioteca Popular Casa Luxemburgo.

El proyecto culminará con un gran evento en el Anfiteatro Municipal Humberto de Nito, donde Mamita Peyote presentará oficialmente su disco con un show de banda completa. Participarán artistas barriales y bandas invitadas internacionales como Skaparapid (Valencia) y Rosa Spark (Portugal). Todo el proceso quedará registrado en un documental que reflejará cómo Rosario se convirtió, a través del arte y la música, en un verdadero Territorio Peyote.