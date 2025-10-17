El Concejo Municipal aprobó la incorporación de un sector destinado a la colectividad de pescadores dentro del tradicional Encuentro y Fiesta Nacional de las Colectividades. La medida busca reconocer la importancia de esta actividad histórica y visibilizar su aporte cultural, productivo y gastronómico a la identidad local.

Según lo dispuesto, el nuevo espacio tendrá múltiples objetivos: difundir el valor de la pesca como actividad económica y social, exhibir la flora y fauna del litoral, ofrecer comidas elaboradas con pescado de la zona, promover la música típica de la región y mostrar técnicas tradicionales como la fabricación y reparación de redes o aparejos.

En caso de que se realicen platos o ventas de productos, el decreto aclara que deberán cumplirse las disposiciones del Instituto del Alimento municipal para garantizar la calidad y seguridad alimentaria.

“Esta actividad no solo significa una fuente de ingresos con la que se sostienen centenares de familias de la ciudad y zonas aledañas, sino que implica la participación de otras fuentes laborales que se benefician indirectamente mediante la provisión de insumos, mantenimiento de redes, de embarcaciones, de motores, etc.”, señalaron desde la Cooperativa de Pescadores Siglo XX, impulsores del proyecto.

En el texto presentado, subrayaron que los pescadores “además de tener el sustento diario mediante esa actividad poseen una cultura propia que los representa y, que precisamente es reconocida nacional e intemacionalmente”, en tanto que su cultura musical se representa fundamentalmente a través de su música (el chamamé) reconocida como Patrimonio Cultural de la Humanidad por Naciones Unidas".