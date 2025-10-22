Este sábado desde las 19.30 y hasta la medianoche, el centro volverá a convertirse en un gran paseo cultural, comercial y gastronómico con una nueva edición Noche de Peatonales. En esta oportunidad coincidirá con la reapertura del Pasaje Juramento tras las obras de remodelación y un gran show artístico.

El sector de Buenos Aires y Santa Fe será el punto de encuentro para el acto oficial durante el cual se reabrirá al público el Pasaje Juramento, luego de la remodelación integral que alcanzó también al espejo de agua y las esculturas de Lola Mora. Además, quedarán habilitadas formalmente las nuevas fachadas de la Catedral y del Palacio de los Leones.

Además se instalará una placa conmemorativa en la Catedral y se exhibirá la imagen histórica de la Virgen del Rosario, la cual se ubicará en las afueras de la casa parroquial. También habrá un cruce entre las campanas del Palacio y de la Catedral, con el encendido de la iluminación de las fachadas de ambos edificios.

Durante la ceremonia se ofrecerá un gran espectáculo artístico de la mano del concertista de guitarra Axel Giudice, el Ballet Glamorée dirigido por Pecky Land, y la Orquesta de cuerdas, con la dirección de Leonel Lúquez.

A lo largo de Córdoba desde Buenos Aires hasta España, y de San Martín desde Santa Fe hasta Mendoza, habrá emprendedores y ferias de la economía social, circuitos temáticos en las distintas galerías, la Feria de Editoriales Independientes y Librerías Virtuales, espectáculos en vivo y espacios dedicados a diferentes expresiones artísticas, así como locales con sus horarios de atención extendidos.

Un punto especial del recorrido será el cierre de la Feria Internacional del Libro que se realiza en el Cultural Fontanarrosa (San Martín 1080).

Actividades y propuestas

En más de 15 cuadras de la ciudad, 2 plazas y 20 galerías, los asistentes podrán disfrutar de una variada oferta que incluye música en vivo, espectáculos, gastronomía y ferias para todas las edades.

Cultural Fontanarrosa (San Martín 1080)

18:00 a 22:00 - Última jornada de la Feria Internacional del Libro

22:00 - Liverbird 'Abbey Road Live Session'

Plaza Pringles (Córdoba y Paraguay). Escenario Spinetta

19:30 - Menú infantil

20:30 - Quarrymen

22:00 - Verdes Enanos

Córdoba entre Corrientes y Entre Ríos

De 20:00 a 23:00 - 'De acá'. Transmisión en vivo del exitoso programa de streaming de Rosario La Ciudad Media. Conducen Gonzalo Álvarez Conde, Antonela Trigo, Indio Luque y Sofía Schoo Lastra. Con juegos, sorteos, invitados especiales y música en vivo.

Microescenarios con Dj

- Córdoba entre Paraguay y Corrientes: de 18:00 a 21:00 Dj Bubet. De 21:00 a cierre Dj Colou Befu.

- Cruce de peatonales (Córdoba y San Martín): de 18:00 a cierre Agus y Mateo Faiola.

- San Martín y Rioja (cumbia): de 18:00 a 21:00 La Kande. De 21:00 a cierre La China.

Museo Estévez (Santa Fe 748)

De 18:00 a cierre: recorridos por el museo con las muestras 'Universos materiales', pinturas de Gabriel Redolfi, y 'Coleccionismo Aires de Oriente' de Luis Guzmán.

Ferias

Córdoba entre Sarmiento y San Martín. Feria de artesanos Arriba Rosario!

Córdoba y San Martín. Feria de Editoriales Independientes y Librerías virtuales

Descuentos y promociones. Habrá descuentos en locales comerciales, ya que muchas tiendas de la zona se sumarán con promociones y horario extendido. Además, el Banco Municipal adhiere con la promoción del 30% de descuento y 6 cuotas sin interés con tarjetas de crédito Visa y Master de la entidad bancaria.

Cortes de tránsito

Córdoba y España: 19:00

Córdoba y Pte.Roca: 17:00

Pasaje Álvarez y Paraguay: reserva 6:00, corte 14:00

Sarmiento entre Santa Fe y San Luis: 17:00

Córdoba entre Laprida y Buenos Aires: 18:00

Bicis públicas

Mi bici Tu Bici Gratis para usuarias y usuarios registrados en el sistema. Inicia una hora antes y finaliza una después del evento.