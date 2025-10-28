El Complejo Astronómico Municipal, junto con la Asociación Amigos del Observatorio y Planetario, invita a la Semana del Planetario. Hasta el sábado 1° de noviembre, en la Sala Copérnico del Edificio Observatorio del complejo (Av. Diario La Capital 1602), tendrá lugar un ciclo de charlas a cargo de destacados disertantes. Con entrada libre y gratuita a partir de las 19.30.

Cronograma

Martes 28/10

- Ideas sobre la gravitación newtoniana en algunos docentes de ciencias. El lenguaje escolar como mediador. Hugo Lanas

El disertante presentará las características del lenguaje científico y cotidiano y explicará la necesidad de un lenguaje científico escolar que funcione como mediador entre ambos. Señalará la importancia de pensar en una alfabetización científica que contribuya a construir una cultura científica propia del siglo XXI. En este sentido, destaca que el sistema educativo formal, a través de la escuela, debe promover la enseñanza de las Ciencias como parte de la identidad ciudadana.

Miércoles 29/10

- El cambiante clima de los planetas estelares y la búsqueda de vida. Rubén Piacentini

El clima de planetas del sistema solar y el cambio climático terrestre. Las atmósferas de ciertos exo-planetas que han sido ya identificadas y otros modelizadas, así como la posibilidad de detectar vida extraterrestre, con el cambio en la composición de la atmósfera de planetas.

Jueves 30/10

- Precesión: ¿conoce su verdadero signo? Jorge Coghlan

"Si, según el calendario de los astrólogos, nació usted bajo el signo de Leo, quizás le interese saber que nació bajo el signo de Cáncer, de acuerdo con los estudios astronómicos. En esta charla se explica racionalmente que los signos o constelaciones no existen, son dibujos arbitrarios hechos de estrellas, todas muy lejanas y sin ninguna influencia en el sistema solar, mucho menos en las personas."

- ¿Astronomía o Filosofía? ¿Cuál fue la madre de todas las ciencias? Ignacio Podestá

Desde que la humanidad levantó la vista al cielo, nació el asombro que daría origen tanto a la filosofía como a la astronomía. ¿Fue la filosofía la madre de las ciencias, o lo fue la astronomía? Tal vez ambas, pues de su diálogo nació el impulso de conocer.

Jorge Coghlan e Ignacio Podestá son miembros directivos del Centro de Observadores del Espacio de Santa Fe (Code) y de la Liga Iberoamericana de Astronomía (Liada).

Viernes 31/10

- Investigación sobre la enseñanza de la Astronomía en todos los niveles educativos de Argentina. Mariela Corti.

En esta presentación, se realizará un recorrido sobre la enseñanza de la Astronomía en todos los niveles educativos del país: inicial, primario, secundario y terciario. Se mostrarán los primeros resultados obtenidos del diagnóstico efectuado en los diseños curriculares, sobre la presencia y características de temáticas relacionadas con la Astronomía. Se incluirán tanto las escuelas públicas provinciales como las dependientes de universidades nacionales y las privadas. El desarrollo de los contenidos en los libros de texto y las planificaciones realizadas por los docentes, serán también tema de análisis.

Sábado 1/11

- Gravedad, espacio-tiempo y agujeros negros. Estefanía Coluccio Leskow

En esta charla se explorará qué es la gravedad, desde su definición clásica como fuerza de atracción entre los cuerpos hasta la visión moderna de Einstein, que la describe como la curvatura del espacio-tiempo. También se expondrá sobre cómo esta idea revolucionaria explica fenómenos como las órbitas de los planetas y el movimiento de la luz cerca de objetos muy masivos.

También se hablará de los agujeros negros, esas regiones extremas del Universo donde el espacio-tiempo se curva tanto que nada, ni siquiera la luz, puede escapar.