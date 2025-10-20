El artista plástico y docente colombiano Orlando Morillo Santacruz llega por primera vez a Rosario con una exposición que promete trascender los formatos tradicionales. Su muestra, titulada Arqueologías estéticas contemporáneas, reúne 45 obras inéditas que buscan tender puentes entre los imaginarios prehispánicos y los desafíos del presente, proponiendo un viaje sensorial hacia la memoria ancestral latinoamericana.

La inauguración será el martes 28 de octubre a las 20, en el Centro Cultural La Casona (San Lorenzo 2147), y contará con la curaduría de la museóloga y gestora patrimonial Verónica Saucedo. La propuesta —de entrada libre y gratuita— combina pintura, textiles de gran formato y proyecciones audiovisuales en una puesta que transforma el espacio en un recorrido inmersivo.

Previo a la apertura de la exposición en Casona, el artista ofrecerá a las 18 una conferencia en el Museo de la Memoria, donde profundizará sobre su proceso creativo y el rescate de símbolos ancestrales en el arte contemporáneo latinoamericano. La actividad, abierta al público, complementa la muestra y permite a los visitantes conocer de primera mano la filosofía detrás de Arqueologías estéticas contemporáneas.

Morillo Santacruz, que ha expuesto su obra en distintos países de América Latina, explica que su trabajo “busca dialogar con la identidad latinoamericana desde la creación artística y las tradiciones populares”. La muestra se organiza en tres estaciones que mezclan obras sobre lienzo y papel con telas de tres metros estampadas con petroglifos, donde las luces y los sonidos crean un ambiente envolvente.

La concepción de este proyecto tiene raíces compartidas: cuenta con el apoyo creativo de los maestros colombianos Andrés Joajinoy, Giovanny Chañag y Artero de la Cruz, mientras que su realización en Rosario se apoya en el trabajo curatorial de Saucedo. “El arte no es un objeto para contemplar a distancia —suele decir Morillo—, es un organismo vivo que se activa con la comunidad, en un espacio lleno de vida como la Casona.”

Con esta exposición, Rosario suma una nueva cita imperdible dentro de su agenda cultural. La llegada de Orlando Morillo Santacruz representa un encuentro entre el arte contemporáneo y la herencia ancestral latinoamericana, en una experiencia que invita a reflexionar sobre la memoria, la identidad y el poder sanador de las raíces.

Orlando Morillo Santacruz es artista plástico, investigador y docente colombiano, reconocido por su trabajo en torno a las tradiciones populares del sur andino y la exploración simbólica del Carnaval de Negros y Blancos de Pasto, declarado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Su obra ha sido exhibida en Colombia, Ecuador, México, Perú y España, y se caracteriza por la fusión entre arte contemporáneo y espiritualidad ancestral. A través de técnicas mixtas y procesos que él mismo define como “alquímicos”, Morillo busca reactivar los lenguajes prehispánicos desde una mirada actual, construyendo un puente entre la memoria cultural y la búsqueda de sanación colectiva.