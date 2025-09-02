Tras la experiencia del ciclo Brasa, que contó con la participación de figuras como Susy Shock, Ayelén Beker y Franco Torchia, Capra Producciones lanza la tercera edición del festival Nación Trava. La cita será el viernes 5 y sábado 6 de septiembre en el Centro Cultural Parque de España.

En esta edición, el encuentro se realizará bajo el lema “Amor Putx”, con una propuesta que busca celebrar los vínculos que desbordan la heteronorma y reivindicar la construcción afectiva como una forma de resistencia frente al odio.

Durante dos jornadas habrá música en vivo, performances, conversatorios, instalaciones y feria, además de un buffet. La entrada será libre y gratuita, aunque desde la organización aclaran que habilitarán una “gorra virtual” para recibir aportes voluntarios en apoyo al trabajo cultural.

Viernes:

18.30 - Conversatorio AMOR PUTX. Conduce Martín Paoltroni. Participan Michelle Vargas Lobo, Georgina Orellano, Giovi Novello y Male Oneglia.

“Charlamos sobre el AMOR PUTX como ese punto de quiebre en la vida heteronormada, como posibilidad de tejer colectivamente, como estrategia de supervivencia. Pero también queremos pensar el AMOR PUTX en tensión con la idea de la domesticación que muchas veces se nos pide desde espacios amigos. Parafraseando a Lohana, cuando muchas travestis entran a los lugares lo que cambian son los lugares. La pregunta es ¿que se nos pide a cambio?”, detallaron.

20.30 - Sofi Casadey formato acústico

Sábado:

Feria La Peluche, La NN, Sudor Marika + Ayelén Beker + Tita Print, Laurita Gosh. Entre las 20 y las 23 se podrá ver, en el teatro Príncipe de Asturias, la performance final PULSIÓN TRAVA, una residencia de creación dirigida por Alma de Camaleón que durante ocho jornadas combinó entrenamiento, formación escénica y montaje.

Además, se organizó en conjunto al Área de Género y Sexualidades de la UNR, la Facultad de Derecho de la UNR y la Colectiva de Abogadas Feministas, la presentación del libro PUTA FEMINISTA de Georgina Orellano. La cita es el jueves 04 de septiembre a las 18.30 en el aula magna de la Facultad de Derecho de la UNR (Córdoba 2020).