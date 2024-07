En el marco de la octava edición de la MicroFeria de Arte Rosario, espacios de arte de todo el país desembarcan en el Centro de Expresiones Contemporáneas (El CEC, Paseo de las Artes y el río Paraná) para exhibir y comercializar sus obras los días jueves 4, viernes 5, sábado 6 y domingo 7 de julio. Además habrá actividades en otros espacios y galerías de arte de la ciudad.

La 8MFAR2024 estará abierta de 15 a 20, con entrada gratuita. El acto de apertura se desarrollará el jueves 4 a las 19, ocasión en que se presentará la programación para los días de feria y se podrá disfrutar de un dj set de Vishanas.

MicroFeria ofrece un espacio a galerías de arte que resultaron seleccionadas a través de una convocatoria que fue nacional y abierta bajo el eje curatorial 'El entusiasmo'. La premisa fue invitar a fomentar el sentimiento entusiasta y contagioso para seguir llevando adelante la tarea que las une.

Las galerías que participan de esta edición son: Diego Obligado Rosario (Santa Fe) + Hache CABA; Subsuelo Rosario (Santa Fe) + VIGILGONZALES Cuzco (Perú) y CABA; Galería María Casado BECCAR (Bs. As.) + Fausto galería Tucumán; Moria Galería CABA + Komuna Galería CABA; Departamento 112 Martínez (Bs. As.) + Jacques Martinez San Isidro (Bs. As.); LUOGO galería Rafaela (Santa Fe) + ESAA Unquillo (Córdoba); Calvaresi CABA + Casa Proyecto CABA; Gabelich Contemporáneo Rosario (Santa Fe) + Acéfala CABA; Jamaica Rosario (Santa Fe) + Pionera Pinamar (Bs. As.); Galería Chorizo Resistencia (Chaco) + El Vivero Corrientes; Satélite (Córdoba) + Consultorio (San Miguel de Tucumán); Crudo Arte Contemporáneo Rosario (Santa Fe) + Mitre Galería Belo Horizonte (MG, Brasil); Isidoro Espacio de Arte Coronel Suárez (Bs. As.) + Cresteo Sierra de la Ventana (Bs. As.); Remota Salta Piedras CABA, Garra Resistencia (Chaco) + Bunker San Juan.

Programación

La programación incluye activaciones en el auditorio (Bar CEC)) donde se presentará 'Superficie Infinita. Obras 1993-2023', de Karina El Azem, así como la activación en el stand Consultorio Galería con una 'Lectura de péndulo' con la obra de Sofía Casadey.

También contempla la entrega de Premio Pascual, una incorporación al Museo de arte contemporáneo de Rosario en su 20 aniversario, la presentación de Emergentes 2024, algunos de los proyectos seleccionados dentro de la convocatoria anual CEC, los sets musicales del dúo Vishanas con música electrónica experimental producida en vivo y Dj Sustant con ritmos urbanos y música popular.

Otra apuesta es el 'Encuentro de CaFe: Calendario Ferial', en el que representantes de las ferias de arte del país hacen público su modo de operar y se reúnen para coordinar y consensuar un cronograma que favorezca el crecimiento de todas y cada una de ellas.

Roberto Echen, el curador de la Microferia, comenta: “CaFe nació (como grupo de WA) para consensuar un calendario ferial, pero no puede quedarse en eso porque significaría desaprovechar la posibilidad que brinda este encuentro. CaFe puede (y debería, creo) ser el lugar de debate de un acontecimiento que podría ser el inicio de un pensamiento colectivo en relación a ese evento del que nace: las ferias (el plural es altamente significante ya que ese acontecimiento se debe a la emergencia de una pluralidad de ferias, contagio tal vez, que fue creciendo en el territorio de nuestro país)".

Y afirma: "Entonces encontrarnos nos plantea un desafío: quedarnos en el mero hecho de consensuar fechas para un calendario con el que nos sintamos a gusto o juntarnos a pensar qué es eso a lo que llamamos 'feria de arte' en cada ciudad y/o región del país”.