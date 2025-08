El proyecto audiovisual, dirigido por Marcelo Schapces y Miranda Nebbia —su hija—, propone un recorrido en ocho capítulos por la vida y obra del artista rosarino. En su paso por la ciudad, Nebbia caminó las calles de su infancia y se reencontró con sitios clave como la pensión de Laprida al 900, donde creció; el Liceo Avellaneda; el cine Monumental; la disquería Utopía; el boulevard Oroño; el Teatro La Comedia y el Centro Cultural Contraviento.

Este último espacio se convirtió en una de las locaciones más significativas del rodaje. En su auditorio principal —donde actualmente se expone Panorama Rosario, del artista Daniel Santoro— se filmaron entrevistas y escenas con una fuerte carga simbólica. La muestra, con referencias geográficas y figuras locales, incluye un retrato del propio Nebbia, a quien sorprendió ver su imagen entre las obras. “Después de haberla recorrido, puedo decir que estoy muy agradecido”, dijo el músico.

La relación de Nebbia con Contraviento no es nueva. Estuvo al tanto del proyecto desde sus comienzos, e incluso compuso una canción dedicada al lugar, que luego incorporó a su disco La suite rosarina. “Cuando se les ocurrió ponerle ese nombre, me preguntaron qué pensaba. Se me ocurrió esta canción, que describe la marcha de andar a contraviento. No lo veo como ir en contra de algo, sino como tener una idea distinta y expresarla libremente”, explicó.

Producida por Unicanal, la plataforma audiovisual de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), Litto Nebbia, una vida musical rescata no solo su obra, sino también los vínculos, territorios y contextos que lo moldearon. Rosario no es solo el punto de partida: es también el escenario emocional de una historia que, medio siglo después, sigue latiendo.