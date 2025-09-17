Litto Nebbia celebrará los 50 años de Melopea con un show gratuito el próximo 26 de septiembre en el Teatro Municipal La Comedia. La entrada será un alimento no perecedero, que estará destinado al Refugio Sol de Noche.

Publicado a mediados de 1974, Melopea es uno de los álbumes más significativos de la carrera de Litto Nebbia y uno de los más importantes del rock argentino. Grabado en trío con Jorge “Negro” González y Néstor Astarita, contó además con la participación de Mirtha Defilpo —autora también de la mayor parte de las letras—, Rodolfo Alchourrón, Rodolfo Mederos y Héctor “Finito” Bingert.

A poco más de 50 años de su lanzamiento, Nebbia recreará en vivo el álbum completo junto a su nuevo cuarteto, conformado por Ariel Minimal (guitarra y voz), Nica Corley (bajo, guitarra y voz) y Tomás Corley (batería y voz), en versiones con una impronta más acústica y coral que las originales, con participación vocal de todos los integrantes del grupo. Además de la totalidad de Melopea, el repertorio incluirá clásicos de Nebbia de todas las épocas.

Como parte de esta celebración, el sello Melopea (así llamado por el álbum) lanzará en agosto una edición aniversario en formato de doble CD, que incluirá el álbum original remasterizado y un segundo volumen a manera de tributo con versiones a cargo de Pez, Emilio del Guercio, Daniel Homer, Los Mersey Mustards, Jerónimo Verdún, José Francisco Ingaramo, Los Reyes del Falsete, Edgardo Acuña, Maby Fernández, Coro Popular Melopea y Jazmín Colombres.

La entrada es un alimento no perecedero que estará destinado al Refugio Sol de Noche. Ingreso por orden de llegada desde las 20.30 hasta agotar la capacidad de la sala.