Liliana Herrero llega a Rosario con un espectáculo singular que desborda los límites de la música y la poesía. El viernes 26 de septiembre, a las 21 en el Teatro Lavardén, la reconocida cantante compartirá escenario con Susy Shock y Pedro Rossi en “Hay palabras”, una experiencia colectiva donde canciones, lecturas y relatos se entrelazan para abrir preguntas y desafiar silencios.

La propuesta, que ya agotó tres funciones en Buenos Aires, se presenta por primera vez en Rosario con la promesa de una celebración a tres voces. Entre melodías, poesía y pensamiento crítico, Liliana y Susy invitan a repensar el poder de la palabra como un acto político y sensible, en un encuentro que busca romper la desolación y afirmar la potencia de lo común.

En diálogo con Rosarioplus, Liliana Herrero habló sobre Hay palabras, el espectáculo que comparte con Susy Shock y Pedro Rossi. Entre canciones y lecturas, la artista reflexiona sobre la música como testimonio, la resistencia cultural y la necesidad de inventar nuevas palabras en un tiempo que describe como “espantoso”.

–¿Qué significa Hay palabras en este contexto?

– Es un encuentro hermoso que tuvimos con Susy Shock y Pedro Rossi. Le dimos ese nombre porque efectivamente sentimos que tenemos cosas para decir. Ella lee, yo canto, ella también canta, Pedro toca: es un momento de celebración, pero también testimonial, en una época tan difícil y cruel. En Buenos Aires funcionó muy bien, las salas se llenaban, y ahora lo vamos a hacer en Rosario.

–¿Cómo fue tu encuentro con Susy Shock?

– Azaroso. Esos encuentros que se dan porque vas a tocar al mismo lugar. Nos conocimos en un festival en Tecnópolis, coincidimos en el mismo escenario y desde entonces tuvimos muy buena relación. Intercambiamos reflexiones, lecturas. Es una extraordinaria poeta, muy lúcida y resistente. Lo que hace en el espectáculo es leer textos propios, cantar, y entre nosotras se produce un ida y vuelta muy interesante. Es una gran compañera, una amiga, y este es también un espectáculo de resistencia.

–¿Cómo vivís este momento político tan hostil mientras desplegás tanta actividad artística?

– Es el momento de hacer. Y sobre todo de hacer música, que es el lugar donde puedo decir lo que pienso. Estoy contenta de tener este espectáculo y el disco, pero también muy preocupada por lo que pasa en el país. Para mí es una de las peores situaciones que hemos atravesado en mucho tiempo. Hay palabras también es una manera de hablar de eso.

– ¿Qué palabras dirías a las nuevas generaciones para pensar este tiempo?

– Me parece que el mejor modo de hablar de este tiempo es inventar palabras, imaginar y fundar otros lugares, otras formas de decir que no estén sometidas a las jerarquías mediáticas ni al mercado. Hay que insistir en crear nuevos lazos, nuevas comunidades, nuevas formas de comunicarnos. Revisar nuestra historia y construir juntos otra cosa. Este es un momento muy complejo y peligroso, y debemos estar alertas y decir lo que tenemos que decir.

– Además del espectáculo, estás presentando nuevo disco. ¿Qué nos podés contar?

– Sí, el disco se llama Fuera de lugar, que no quiere decir que me esté retirando de nada, sino más bien pensar otro lugar distinto a este que me parece espantoso. Me parece no, es espantoso. Y lo digo así: espantoso. Ya adelantamos dos temas: Chipi Chipi de García y Aguafuerte, que es de Teresa Parodi y Elvio Romero. El 11 de septiembre estará completo en plataformas y después también en formato físico.

Con Hay palabras, Liliana Herrero reafirma su lugar en la música popular como una voz imprescindible que no solo canta, sino que interpela y acompaña. Entre canciones, lecturas y memorias compartidas, la artista insiste en que el arte puede abrir territorios nuevos incluso en los contextos más adversos, recordando que decir y crear juntos sigue siendo una forma poderosa de resistencia.