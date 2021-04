Se convirtieron en la nueva "fiebre" dentro del mundo cripto y luego del frenesí por Bitcoin, ahora los token no fungibles o NFT, por sus siglas, están en la boca de todos. Sin embargo, no fueron concebidos como monedas, sino, como su nombre lo indica, son "no fungibles", es decir, no es posible intercambiarlos o gastarlos en otro bien de otra índole y de valor económico equiparable. Son, trasladados al mundo material, como si se comprase una obra de arte, por eso son el token seleccionado para contener texto, audio, imágenes, video, etcétera.

La movida tomó notoriedad recientemente luego de que LeBron James, basquetbolista estrella de Los Ángeles Lakers, vendió por 200.000, 125.000 y 80.000 dólares los videos de los momentos destacados de su carrera convertidos en tokens. Pero no es el único. En el último mes la NBA recaudo más de u$s150 millones vendiendo las mejores jugadas de sus estrellas.

El récord de venta de la obra digital del artista estadounidense Beeple, subastada por 69,3 millones de dólares en marzo por Christie's, puso en foco el cambio de estrategia comercial del mercado de las casas de subasta como Sotheby's y Phillips que lanzaron, para abril y mayo, subastas NFT (token no fungible) dedicadas a captar nuevos clientes en el segmento emergente del arte digital y las criptomonedas.

"Los cinco principales mercados de #NFT han generado más de 14,8 millones de dólares en volumen en las últimas 24 horas", destacó el medio especializado DappRadar. Las tradicionales casas como Sotheby's y Phillips lanzaron el lunes subastas NFT, en busca de tomar posiciones ante la evolución de esta tecnología que sacude ya al mercado del arte, indicó AFP.

Los NFT, desconocidos hasta hace poco tiempo, otorgan autenticidad y trazabilidad a un objeto virtual (imagen, foto, video o fragmento musical), por medio de la tecnología conocida como blockchain, utilizada en criptomonedas como el bitcoin, explicó DappRadar.

Por otro lado, Christie's publicó el 9 de abril que a partir de mayo en Nueva York, la casa "cambiará su enfoque para presentar el arte de los siglos XX y XXI, en previsión de una nueva era para el mundo del arte", pasando a llamar a ese segmento como "Arte del siglo XX" y "Arte del siglo XXI", en vez de las nomenclaturas previas tales como "Arte impresionista y moderno" y "Arte de posguerra y contemporáneo". Para la casa de subastas, esto "destacará la corriente y relevancia del arte creado en los últimos 40 años dando lugar a lo nuevo, tanto físico como digital".

El volumen de transacciones en el mercado tradicional de CryptoPunks (pixel art images) se disparó más del 200% en los últimos días, después del anuncio de la venta en Christie's de una rara colección, según DappRadar.

La apertura hacia el NFT llega a las casas de subastas tras un año de pandemia que las obligó a acelerar su transición digital, al no poder mantener sus ventas habituales en salas y aunque también pretenden atraer a los coleccionistas más tradicionales hacia el NFT, "la prioridad es captar a estas nuevas fortunas, 'geeks' convertidos en millonarios gracias a la ascensión vertiginosa de las criptomonedas", señaló.