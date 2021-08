Las siamesas expone la relación de una madre y una hija, Clota (Rita Cortese) y Stella (Valeria Lois), en una jornada de viaje. Desde las preparaciones para la salida hasta las horas que transcurren en ruta en un colectivo que va de Junin a un pueblo costero de la provincia de Buenos Aires. Nuevamente la directora Paula Hernández explora los vínculos familiares, ya lo habia hecho en Los sonámbulos, como territorio de toxicidad.

La película se grabó en tan solo 15 días y fue pensada para filmarse en ese tiempo, con escasos recursos, pocas cámaras dejando que el peso de lo narrado se apoye principalmente en el trabajo actoral de dos mujeres potentes y muy bien caracterizadas. Los estampados silvestres que las visten son el único verde que se ve en una película plagada de escenarios afixiantes.

En una entrevista la directora comenta las circunstancias de realización del film y también la indagación que se hace en la relación madre e hija, con los deseos de libertad de Stella que se enfrentan con los de sujeción de la Clota. La afirmación de una autonimía de la hija, con la desestimación constante de la madre que no para de decirle que no puede, que no sabe, que fue un error, que qué va a hacer ella.

Sin querer revelar más e invitando a que la vean -está entre los estrenos de plataforma cont.ar a un módico precio de $90 que se pagan on line y te permite ver la película en los siguientes quince días y queda disponible por 48 horas una vez que se le dio play- quizás la pregunta que se puede hacer es: ¿por qué Las siamesas? Los siameses son aquellos gemelos cuyos cuerpos siguen unidos después del nacimiento. Entonces... a qué esta pegada Stella desde su nacimiento, desde incluso antes de su nacimiento. Es sólo a esta madre, o es a esa historia que se develando entre discusiones y comentarios lacerantes.

Stella es hija de esta madre que impide y de un padre que murió y le herada departamentos frente al mar. Hay otro dato, es la segunda hija, la primera murió unos años antes de que ella naciera siendo solo una bebe. Es ese distino trágico de su hemana a la que no conoció el que marca la separación de sus padres, el dolor y los miedos de su madre y de los cuales será víctima involuntaria.

Stella nace unida a esa gran tristeza y es su ímpetu de querer hacer otra cosa con su historia lo que sella el viaje. Se puede pensar en la herencia como un guiño cómplice del padre que ante tanta ausencia le deja al morir departamentos frente al mar, frente a todo lo abierto ante tanto encierro. Ante tanta asfixia, el mar. Y se abre también la pregunta por la libertad: ¿Acaso la fuga, la huida, no está en matar aquello a lo que nacemos pegados?

Para seguir conociendo sobre esta peli podés escuchar el siguiente podcast de Fábrica de Fantasmas.