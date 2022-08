La cantante Lady Gaga confirmó que participará de la segunda parte de la exitosa película Joker, que dirigió Todd Phillips y protagonizó Joaquin Phoenix.

La intérprete de éxitos como "Born This Way", "Poker Face" y Rain on Me" anunció su incorporación al reparto de film en sus redes sociales con un video y un brevísimo texto con el título del filme y la fecha de estreno: "Joker: Folie à Deux 10.04.24".

También se supo en estos días que Joker 2 será un musical, prácticamente lo opuesto al tono oscuro de la primera entrega.

Además, como no estaba contemplado hacer una segunda parte, el estudio tuvo que negociar desde cero con Joaquin Phoenix, que pidió nada menos que 20 millones de dólares.

El director Todd Phillips fue confirmado para hacer esta secuela y ya está escribiendo el guión junto a Scott Silver.