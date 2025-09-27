La UNR distinguirá a Fito Páez con Doctor Honoris Causa por su trayectoria
Fito Páez será distinguido con el título de Doctor Honoris Causa por la Universidad Nacional de Rosario (UNR), con un acto de entrega previsto para mediados de diciembre, en el marco del 101° aniversario de la Reforma Universitaria de 1918.
La distinción fue confirmada por la UNR, a través de un posteo en sus redes con un agradecimiento público al músico: “Gracias, Fito, por concedernos este honor y permitirnos reconocer tu inmensa trayectoria con el máximo galardón que entrega la universidad pública argentina. Para toda la ciudad sos un orgullo, y te debíamos este homenaje”.
El doctorado Honoris Causa es el título de más alto rango honorífico que una institución académica concede a una persona. Si bien se otorga en virtud de los méritos y la excelencia de la persona en un campo determinado, ya sea académico, científico, artístico o social, no otorga facultades ni tiene el mismo valor académico que un doctorado obtenido por estudios.