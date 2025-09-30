Este sábado 4 de octubre desde las 18 se presentará «Una noche de microteatro en La Aduana», una propuesta desarrollada por la Municipalidad junto a Microteatro Rosario.

La cita consiste en disfrutar de distintas obras de teatro de 15 minutos de duración en distintos espacios del edificio de la ex Aduana (Av. Belgrano 501), con entrada gratuita, que se deberán retirar en el ingreso con anticipación.

La propuesta ofrece una salida nocturna diferente y disruptiva que fusionará el teatro con la gastronomía. Las 10 obras y horarios serán asignados de forma aleatoria y se podrán retirar hasta 2 tickets por persona ese mismo sábado desde las 16, en el acceso a la ex Aduana por calle Belgrano. En el lugar habrá un sector destinado a la venta de comida y bebidas.

Cartelera

Alta en el cielo

En una versión inédita sobre la creación de la bandera, los hermanos Echevarría se debaten a duelo ante las confidencias de este hecho histórico. Inspirada en hechos reales. Dramaturgia, dirección y actuación: Nadir Lázaro y Juliana González.

Crotah

Un encuentro casual entre dos mujeres; la espera de una ayuda que no llega provoca la convivencia entre sus mundos opuestos. Dramaturgia: Andrea Brunet | Dirección: Mumo Oviedo | Actúan: Lala Brillos y Andrea Brunet.

Diego y Ulises

Momentos íntimos de encuentro y disputa de una relación profundamente humana. En la cercanía y proximidad con el público, los cuerpos revelan toda la potencia de la danza. Dramaturgia: Diego Stocco, Ulises Fernández y Marcelo Díaz | Dirección: Marcelo Díaz | Actúan: Diego Stocco y Ulises Fernández.

El defecto mariposa

Javi y Sandra están a punto de casarse. La novia sueña con estar hermosa y ponerse el vestido blanco; el novio también. Dramaturgia: Zenón Recalde | Dirección: Daniel Cáceres | Actúan: Adriano Espinosa, Matías Suleimen y Camila Viale.

Las tres Cocas

Una viuda desesperada y un manochanta espiritista convocan a un espíritu más chanta que ellos. Dramaturgia: Sonia Concari | Dirección: Raúl “Quico” Saggini | Actúan: Doris García y Julio Chianetta.

Mi amigo es actor porno

Dos amigos en una jungla de cartón y un objetivo: ganar en dólares haciendo porno con crítica social. Una comedia extravagante de alto voltaje y ¿contenido erótico? Dramaturgia: Ludmila Bauk | Dirección y actuación: Felipe Haidar y Ludmila Bauk.

Microimpro

La obra de Microteatro que siempre es diferente. Actúan: Germán Basta, Marcela Ruiz y Juan Pablo Yevoli.

Poder es querer

La pasión y el deseo aparecen en esta divertida comedia erótica donde Lia y Fede se enfrentan en un inesperado juego de poder. Dramaturgia: Luis Sánchez-Polack | Dirección: Marco Bernal | Actúan: Cecilia Alsina y Pablo Leiva.

Sin dirección

Un recorrido en reversa por los últimos momentos de un hombre encerrado en una cárcel de tiempo. Dramaturgia y dirección: Miguel Alcantud | Actúan: Carolina Diez y Martín Fumiato.

Un grado de separación

Dos vidas que siempre se rozaron sin tocarse descubren su conexión cuando un acto de generosidad revela el lazo invisible que los une. Dramaturgia y dirección: Mayra Sánchez | Actúan: Sofía Dibidino y Lautaro Borghi.