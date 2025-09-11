El Centro Cultural Parque de España invita a Patio Primavera, un encuentro con barra de bebidas y comidas, música en vivo con DJ Mafer Weber, Dafne Usorach y la participación especial de La Mare, una de las principales voces de la música española. La cita es el viernes 19 de septiembre, a partir de las 20 con entrada gratis.

Compositora, música y cantante nacida en Cádiz, La mare es amante de la palabra y la música de raíz. Las letras de sus canciones reflejan su compromiso social y su defensa de la igualdad y los derechos LGTBIQ+.

El proyecto de La Mare se caracteriza por la fusión de ritmos y estilos. En su música priman los «ritmos del sur del mundo»: encontraremos ritmos tradicionales del Norte al Sur de la península ibérica, con matices del folklore latinoamericano y toda su raíz africana. Esta riqueza musical, se une a una propuesta poética, siendo sus letras su sello de identidad.

Algunas de las letras de sus canciones han transformado los mensajes patriarcales de populares canciones infantiles en mensajes de inclusividad y feminismo.

La Mare junto a otras artistas de diferentes disciplinas crearon el colectivo Arte Muhé, montando un espectáculo que recorre lugares a los que normalmente no llega la cultura, como la prisión de Alcalá Meco donde anteriormente habían impartido algunos talleres.