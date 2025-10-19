Una lámpara, una pantalla, una sombra que se escapa. Desde hace siglos, la luz se presenta como promesa de dominio, como una forma de traer claridad al mundo. Pero también —y sobre todo— como una forma de extravío. En Tecnologías de lo sagrado. De las fantasmagorías del siglo XVIII a la IA, Gustavo Galuppo Alives rastrea esa historia encandilada donde la imagen técnica se confunde con el conjuro. El libro, ganador del Premio Provincial de Ensayo “Juan Álvarez” 2024, se presenta este miércoles 22 de octubre a las 18 horas en la Feria Internacional del Libro Rosario.

En Rosario, Galuppo es más que un nombre del circuito audiovisual: es una forma de pensar la imagen. Videasta, ensayista, docente, su práctica se mueve entre formatos y disciplinas, donde la filosofía no es una teoría distante sino una manera de ver. En sus obras, lo visual no se contempla: se interroga. Cada plano, cada texto, cada reflexión propone una sospecha.

La imagen, sostiene, no es nunca inocente. “Desconfiar de las imágenes”, propone Farocki, y Galuppo asiente desde su propio campo de experimentación. En Tecnologías de lo sagrado analiza el decir de las imágenes y el de los inventos que las posibilitan: ¿qué gesto las funda? ¿qué subjetividad se entrona en ese acto creativo y qué visión del mundo se despliega en él?

Para Galuppo, el acto de crear una imagen técnica está siempre acompañado por una mirada belicista: un deseo de dominio, una voluntad de iluminarlo todo, de expulsar las sombras donde habita lo mágico, lo imaginal. Nace de un impulso de poder, de una voluntad de control que quiere hacer visible aquello que debería permanecer velado. Una búsqueda de apartar lo arcaico.

"Ilustración o iluminismo. Todo visible. Toda la luz de la razón. Iluminado. Sin noche ni sombra. No habrá más noche. No habrá más sombra. No habrá más magia. No habrá más infancia. No habrá más diosa. No habrá más monte ni desierto. No habrá más pájaro ni pez. No habrá más voluptuosidad ni espanto. No habrá más duda ni incerteza".

Pero antes de ese impulso moderno existió otra luz: una que no buscaba dominar, sino invocar. En las culturas arcaicas, recuerda Galuppo, la imagen no representaba: presenciaba. Era un cuerpo del mundo, una manifestación del espíritu, un puente entre lo visible y lo invisible. Esa dimensión arcaica de lo sagrado —la imagen como aparición, como presencia viva— sobrevive en las técnicas modernas como un resto indomable.

Sin embargo, no hay luz sin sombra. La luz —dice Galuppo— enloquece. Subvierte el aparato que la domina, se fuga de sus límites y retorna, errante, a lo sagrado y lo endiablado. La luz es diablo en tanto movimiento: lo que enloquece al moverse. Cada dispositivo técnico logra subvertir, con el tiempo, su propio fin anunciado. Lo que debía revelar también encubre; lo que prometía control se vuelve espectral, indócil.

“Cuando la luz enloquece proliferan los fantasmas. No las imágenes, si no las largas y los vestigios. La razón toca sus propios límites y la imagen desatada se le escabulle entre los dedos como arena, hasta habitar el espacio liminal del símbolo, evocación arquetípica que enlaza la tecnología con el orden de una experiencia arcaica”.

En esa tensión entre lo visible y lo imaginal, entre la ciencia y la magia, Galuppo detecta la persistencia de lo sagrado en la modernidad técnica. Como si cada aparato —desde la linterna mágica hasta la inteligencia artificial— llevara en su núcleo un exorcismo y una invocación. Y en ese exorcismo, la posibilidad creadora: liberar a la imagen de su encierro técnico y hacer vibrar su costado imaginal, su locura luminosa.

“El proyecto occidental de una representación totalizadora que deje al mundo sin restos ni exterioridad se topa con la latencia y reprimible del pasado. […] Lo arcaico indómito que resurge en el pliegue de la sombra. No lo creerían, desataron un infierno. Pero un infierno acogedor, cálido, flexible, y por eso mismo horroroso y fascinante”.

El ensayo recorre tres siglos de experimentos, invenciones y obsesiones: fantasmas proyectados en teatros, placas fotográficas que buscan atrapar el alma, cronofotografías que diseccionan el movimiento. En su primera parte, Galuppo explora la prehistoria del cine, cuando los efectos especiales avant la lettre surgían de nuevas técnicas de iluminación destinadas a maravillar y a aterrorizar a las masas del capitalismo industrial. Mientras el Iluminismo pretendía erradicar el misterio, la técnica lo reencarnaba por otros medios.

Fantasmagorías, calotipias, heliografías, daguerrotipias, praxinoscopías, cronofotografías y cinematografías van delineando tres siglos de intentos —logrados o fallidos— por reabrir el portal de lo sagrado y, a la vez, fijar en archivo la visibilidad efímera de la vida. En ese linaje material, Galuppo rescata a figuras olvidadas: el sacerdote Mariano Díez Tobar, inventor espiritual del cine; Émile Reynaud, precursor trágico de la animación; Anna Atkins, que fijó en azul las huellas botánicas del mundo. Esas biografías, narradas con precisión poética, no son meros retratos históricos: son mitos de origen. Galuppo las convierte en parábolas sobre la búsqueda de una imagen capaz de devolver al mundo su aura perdida. Como en las culturas arcaicas, donde el acto de ver implicaba una participación con lo divino, la imagen técnica aparece aquí como el eco moderno de un rito ancestral: mirar para conjurar, mirar para creer.

La segunda parte, Linaje inmaterial, se desplaza hacia el presente. Allí, la luz se digitaliza. Las imágenes actuales —telegrafías, videografías, digitalografías, IA-grafías— aparecen sin memoria, sin huella, sin cuerpo. Son imágenes desprendidas de la materia, sin vínculo con el misterio de la aparición. Sin embargo, la pregunta persiste: ¿qué queda de lo sagrado cuando la luz ya no proviene del sol sino de un algoritmo? Galuppo no responde desde la nostalgia, sino desde la sospecha: acaso esa pérdida de cuerpo revele una nueva forma de lo arcaico, un retorno de lo imaginal en la virtualidad. En un mundo saturado de imágenes, cada píxel podría ser una chispa de aquella antigua relación entre imagen y espíritu.

Esa pregunta, que atraviesa el ensayo, se prolonga también en la creación visual de Galuppo. Su obra en video y sus piezas teóricas dialogan en una misma frecuencia: la de quien busca, entre lo técnico y lo espiritual, la grieta donde la imagen recobra su poder ritual.

Tecnologías de lo sagrado se publica bajo el sello de Ediciones del Ministerio de Cultura, con diseño y edición de Agustín Alzari. El libro no sólo se distingue por la densidad de su pensamiento sino por el cuidado material de su edición: una apuesta por el ensayo como objeto estético. Alzari acompaña la escritura con una selección de imágenes que abren nuevas capas de lectura: desde la tapa “lyncheana”, que rescata del olvido el “Estudio veneciano” del fotógrafo Giuseppe Della Mattia en Rufino (Santa Fe), hasta las ilustraciones que reaniman las biografías y documentos que el texto convoca. Cada imagen es también una cita, un eco, una resonancia visual de la historia de la luz. Galuppo construye así una cartografía del pensamiento visual, un mapa donde la técnica y la espiritualidad se confunden, donde el progreso se revela como un mito iluminado por su propia oscuridad.

No hay nostalgia en su mirada. Lo que hay es un pulso vital: la convicción de que cada tecnología, en su intento de dominar la luz, lleva también la posibilidad de subvertirse. De volverse indómita, imaginal, endiablada. De devolver al mundo esa vibración perdida que la modernidad quiso reducir a cálculo.

La prosa de Galuppo avanza por fragmentos, con el ritmo de quien observa una película antigua: lenta, detallada, hipnótica. No hay exposición didáctica sino pensamiento en movimiento. En cada página resuena la sospecha de que toda imagen técnica es también un acto de fe, una ofrenda a lo invisible.

“La luz enloquece”, escribe. Y sugiere que esa locura es también su potencia. Desde el siglo XVIII —cuando la razón iluminista quiso despejar la oscuridad del mundo— la luz se volvió luciferina: cayó del cielo, dejó de ser divina para ser humana, eléctrica, fabricada. Ya no proviene del sol ni de la revelación, sino de un quinqué, de un proyector, de una pantalla. Y sin embargo, sigue prometiendo una experiencia de revelación.

Esa es la paradoja que el ensayo explora: el modo en que la técnica, aun en su racionalidad extrema, no deja de invocar lo sagrado. No el sagrado religioso, sino aquel arcaico, previo a los dogmas: el sagrado de la imagen como aparición, como latido del mundo. La luz moderna, dice Galuppo, nunca dejó de ser iniciática. Es, todavía, una forma de magia.

Al final del recorrido, Tecnologías de lo sagrado deja una sensación de vértigo: la de estar frente a una genealogía que nos incluye. Porque todos, de algún modo, participamos de ese linaje: cada vez que encendemos una pantalla, cada vez que una imagen nos atraviesa sin saber por qué.

Una luz se enciende, pero ya no para iluminar. Sino para recordarnos que toda claridad tiene su sombra.