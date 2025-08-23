La Municipalidad de Rosario informó que La Isla de los Inventos permanecerá cerrada de manera temporal hasta finales de septiembre, debido al inicio de un ambicioso plan de obras de ampliación y mejoras.

El proyecto contempla una transformación integral del espacio ubicado en Wheelwright 1402, que incluirá la incorporación de nuevos dispositivos lúdicos, mejoras en la accesibilidad y la circulación, así como la puesta en valor del entorno.

La Isla de los Inventos es un lugar único por sus características, que recibe miles de visitantes de la ciudad y de todo el país. Esta intervención resulta fundamental para acompañar el crecimiento y responder a la gran demanda del público. La iniciativa, que se enmarca dentro del plan de obras por el Tricentenario de Rosario, duplicará su superficie con la incorporación de un espacio exterior de 4.000 m2, reafirmando una política pública con más de 30 años de historia que invita a compartir experiencias creativas entre chicas, chicos y grandes.

El rediseño del lugar promete una circulación más fluida, con un nuevo ingreso a través de un gran portal ubicado al final de las vías. Las obras incluyen la nivelación del suelo, la repavimentación de los andenes, así como la construcción de un resguardo perimetral y la parquización del espacio. La nueva infraestructura contará, también, con una boletería, bancos y luminarias que brindarán mayor confort y seguridad.

La transformación de este emblemático espacio no se limita a su estructura física: la Isla de los Inventos también se convertirá en un lugar de innovación y diversión, con nuevos dispositivos lúdicos que incluyen juegos ópticos y sonoros, catalejos, zorritas y una 'floresta encantada'. Se crearán zonas de descanso y espacios para espectáculos, ubicadas de manera estratégica para que todas las personas puedan hacer uso.

A partir de su reapertura las y los asistentes también se encontrarán con los antiguos trenes transformados en bibliotecas y lugares de juego. Además, la Isla abrirá por la noche para la celebración del verano. Habrá más juegos de movimiento, de palabras, y una casa para acciones solidarias donde los jóvenes podrán inscribirse en grupos de 30 para realizar campañas en toda la ciudad.

Mientras duren las obras, las familias podrán seguir disfrutando de las propuestas del Tríptico de la Infancia, visitando la Granja de la Infancia y el Jardín de los Niños, que continúan abiertos con sus habituales actividades recreativas y educativas.