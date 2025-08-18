La XIV edición de la Convención Internacional de Historietas (Crack Bang Boom), que se desarrolló en el Centro de Expresiones Contemporáneas (CEC), el Galpón 11 y Puerto Joven, se convirtió en la gran cita de la historieta argentina, reuniendo a 80.000 asistentes en sus cuatro jornadas.

El domingo por la tarde se vivió un momento especial con el tradicional desfile de cosplayers, que colmó de color la costanera y estableció un récord histórico de participación. La actividad reafirmó a Rosario como sede de la historieta argentina y referente artístico de alcance nacional y sudamericano.

El evento contó con invitados destacados como David Lloyd, co-creador de V de Vendetta, Salvador Sanz, Paula Andrade, Eduardo Risso y Enrique Breccia, entre otros. Los talleres, charlas y presentaciones editoriales permitieron a los asistentes conocer procesos creativos, nuevas publicaciones y experiencias interactivas de la historieta.

Además, se entregaron los Premios Trillo, que reconocen lo mejor de la historieta argentina. Los ganadores fueron:

Cosplay Infantil (menores de 13 años):

Battista Bigatti (Dr. Octopus)

Martina Moyano (Riliane Lucifen d’Autriche)

León Casal, Fidel Casal, Felix Echeverría, Guadalupe Gosende, Jaime Mossotti (Los Cuatro Fantásticos)

Cosplay mayores de 13 años – Videojuegos, Cine y TV:

Grupo de 11 personas representando Avatar: Martina Andre, Matt Castellano, Lara Fernández, Luze Oviedo, Aldana Senrra, Aki Mancinelli, Yu Mancinelli, Abril Zanetti, Luana Baconsky, Jose Storani y Martín Carrizo

Cosplay mayores de 13 años – Historietas (comics, manga, historieta argentina, etc):

Guadalupe Martínez y Leandro Bottinelli con los personajes de Typhoid Mary y Daredevil