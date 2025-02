Febrero llegó y con el nuevo mes el Teatro Municipal La Comedia (Mitre 958) invita a disfrutar de un ciclo que promete traer aire fresco al verano a través de las risas y la diversión. La escuela de stand up «Pasos de Comedia», en su 11° aniversario, ofrece una serie de shows que tuvo una gran respuesta del público en 2024 y que en 2025 se buscar replicar, con la actuación de alumnas, alumnos y comediantes que pasaron por la institución durante estos años.

Cada noche habrá una apuesta distinta, con Tincho Zaragoza como anfitrión y artistas invitados. La entrada es gratuita con retiro previo en la boletería del teatro de martes a viernes de 10 a 14, los sábados de 10 a 13 y los viernes de función, desde dos horas antes del comienzo del espectáculo.

El viernes 7 de febrero a las 21 abren el ciclo Ari Ciammarriello, Dani Juaniski y Carina Raffin. El cierre estará a cargo del comediante y actor porteño Alejo de Santis. Si bien tiene un perfil picante, de Santis es versátil y se adapta en sus shows a la audiencia de manera muy natural sin perder su personaje escénico. Es docente teatral, produce y dirige sus espectáculos y es un invitado habitual para formar parte de shows estelares en el rol de comediante presentador o como cierre de los mismos.

El viernes 14 de febrero es el turno de Noelia Sánchez, Tío Beto y Ornex Marinelli. El cierre lo realizará La Juajua Juárez, actriz, humorista, escritora y docente con más de diez años de trayectoria. Además de trabajar como comediante, ha formado parte de elencos de obras dramáticas, comedias, musicales y de teatro de revista, y se desempeñó como columnista de humor y co-conductora de diversos programas de radio.

El cierre del ciclo será el viernes 21 de febrero con las actuaciones de Coni Bengolea, Facu Alaminos y Maru Murno y la participación especial del comediante y docente Tincho Zaragoza. Zaragoza cuenta con 4 shows unipersonales de stand up estrenados, y una amplia formación que incluye no solo stand up sino también clown, mimo, impro, teatro, dramaturgia y producción.