La 41° edición de la Feria Internacional de Libro de Rosario puso primera, este miércoles por la tarde, con el discurso inaugural del periodista Reynaldo Sietecase y la apertura de un colorido Centro Cultural Fontanarrosa.

La feria se desarrollará hasta el sábado 25 de octubre inclusive, en el edificio de San Martín y San Juan, que se renovó por completo para recibir esta nueva edición. Los trabajos contemplaron una nueva fachada con iluminación LED, cerramiento perimetral y un abordaje integral en todo el edificio incluyendo todos los espacios y salas, con intervenciones en áreas de alto valor histórico y simbólico.

La FILROS es organizada por la Municipalidad de Rosario y el Gobierno de Santa Fe junto a la Fundación El Libro y la Universidad Nacional de Rosario, y este año se celebra en el marco de los 300 años de Rosario.

Sietecase: "La ciudad puerto, la ciudad puerta"

El reconocido escritor y periodista Reynaldo Sietecase fue en esta ocasión el invitado para pronunciar el tradicional discurso de apertura de la feria. En su mensaje, trazó una profunda conexión personal entre la ciudad y los libros. Se explayó sobre sus primeras lecturas y sus principales influencias, aquellas que más le marcaron en su recorrido narrativo: “Los libros cambian y te cambian”, expresó.

Sietecase se refirió a la ciudad no sólo como su lugar de origen: “Rosario es mucho más que el lugar donde nací. Es el escenario de mi formación como lector y como escritor, también mi referencia cultural y familiar. Me voy a permitir, entonces, cruzar la ciudad con los libros”.

El autor y periodista destacó el lugar que ocuparon los libros desde sus primeros años de vida, que en aquel momento guardaban en la modesta biblioteca de su casa de calle Pasco. En este sentido, revalorizó los libros físicos y el sentido del tacto ya que sin él “no se crean vínculos”.

Sietecase habló de la presencia de los libros como un acto de democracia: “Su presencia no garantiza la existencia de lectores, pero su ausencia aniquila la posibilidad de que los lectores existan. Plantar libros es una obligación colectiva y un imperativo democrático”. Al respecto, advirtió que “los nuevos monstruos son reales, violentos y expansivos. Ofrecen cadenas en nombre de la libertad y amenazan a la democracia. En lugar de arriesgar la vida hasta salvar al último náufrago, proponen arrojar a los más débiles de la balsa”.

También evocó el rol de los libros como acto de resistencia cultural: desde sus búsquedas de ejemplares en librerías de usados, hasta la actividad política -y poética- que compartió con compañeros hacia el final de la última dictadura, pintando poemas de autores perseguidos en las paredes de la ciudad. "Si la poesía no es antídoto contra la estupidez y la violencia, no es nada", argumentó.

En el cierre de su alocución, Sietecase abundó sobre lo que Rosario significa para él, concluyendo que es “la ciudad sin fundador, la ciudad que acaba de celebrar sus primeros 300 años. La ciudad única y posible. La ciudad que siempre cree que puede más. La ciudad de las múltiples historias. La ciudad que se deja abrazar por el Paraná. Rosario es la ciudad puerto, la ciudad puerta”.

Antes de despedirse, expresó que a pesar de vivir y escribir en Buenos Aires desde hace 20 años, es Rosario la ciudad que lo define: “Pienso a Rosario como si se tratara de una pequeña biblioteca familiar. Como una casa, en un barrio cualquiera, donde siempre hay lugar en la mesa para alguien más. Como un libro abierto: más que un lugar, una plataforma de sueños”.

Feria del Libro 2025: todo lo que hay que saber

Hasta el 25 de octubre inclusive, el público podrá disfrutar de más de 300 actividades que abarcan presentaciones de libros, charlas y talleres, entre otras propuestas. La programación incluye la participación de reconocidas figuras como Maitena, Selva Almada, Liliana Heker, Gonzalo Heredia, Chiqui González, Hugo Alconada Mon, Chula Gálvez, Nelson Castro, Pablo Bernasconi y Osvaldo Gross, entre otros referentes de la literatura, el periodismo y la cultura.

Cabe recordar que en esta edición se incorpora un sistema de reserva online para las actividades que se realicen en el Auditorio Angélica Gorodischer. Las entradas, gratuitas como todas las propuestas de la feria, pueden obtenerse en feriadellibrorosario.gob.ar con 48 horas de antelación a cada encuentro.

Además, el Cultural Fontanarrosa cuenta con una feria con más de 50 stands de librerías y editoriales de todo el país. Distintos bancos ofrecen promociones especiales, que se suman a los descuentos que brindan las distintas librerías.

La FILROS está abierta a todo público y cuenta con un espacio dedicado a las infancias, en la planta baja del centro cultural. Allí se despliegan diversos libros y publicaciones para todas las edades y se desarrollan presentaciones y talleres, que pueden consultarse en el siguiente enlace.

La agenda completa del evento puede consultarse en feriadellibrorosario.gob.ar. Cabe destacar que la programación cuenta también con actividades complementarias en el Teatro Municipal La Comedia (Mitre 958) y Plataforma Lavardén (Mendoza 1085).

La Feria del Libro en un chat

MuniBot, el asistente virtual de la Municipalidad de Rosario, brinda respuesta a cada una de las consultas que las y los asistentes al evento soliciten: desde información general, programación día por día, invitadas e invitados especiales, espacio para las infancias, editoriales presentes y mucho más, a lo que se suma cómo llegar en colectivo o bicis públicas al Cultural Fontanarrosa, donde se desarrolla la feria hasta el 15 de octubre. Todo por Whatsapp al 341 544-0147.

Además, quienes lo deseen podrán participar de un sorteo de 50 libros de la Editorial Municipal de Rosario a través de MuniBot, enviando un mensaje con un ‘Hola’ y siguiendo luego las instrucciones para la inscripción.

La FilRos se puede visitar de lunes a viernes y domingos de 13 a 21, mientras que los días sábado de 10 a 22. Para conocer más sobre la programación se puede consultar en rosario.gob.ar/cultura.

Las obras en el Cultural Fontanarrosa

El proyecto se orientó a reconvertir al emblemático centro en un generador de contenidos culturales con una fuerte impronta juvenil, con actividades abiertas las 24 horas y un perfil renovado que combine tradición y modernidad. La remodelación contempló un abordaje integral en todo el edificio.

Entre las principales tareas se destacan la remodelación integral de los sanitarios públicos en los tres niveles, la colocación de piso vinílico continuo en salas y espacios comunes y la restauración de la escalinata interior.

Además, se previó la incorporación de nuevos equipos de climatización y adecuación de la instalación existente, el reemplazo de carpinterías y vidrios exteriores, y la apertura de un nuevo vano en el atrio para mejorar la visión de la obra mural de Melé Bruniard, así como mejoras en el sistema lumínico.

Cabe recordar que en junio pasado se presentó la renovada fachada del espacio público, con un sistema de iluminación vanguardista, diseñado para integrar el espacio cultural de manera más armónica con su entorno, como primera etapa de la obra. La fachada fue pintada por completo y se llevaron adelante trabajos que permitieron un nuevo cerramiento perimetral, a través de un revestimiento en lona microperforada de color beige, traslúcida, marca Sembra, con módulos que se corresponden a las guías ya existentes en el edificio, para acentuar y enfatizar sus rasgos edilicios.

Una propuesta para cada piso

El proyecto busca que cada nivel represente un espacio dedicado a una producción determinada, cada uno con características distintas.

En ese marco, la planta baja promueve gestos de integración urbana y se plantea más abierta, transparente y atravesable, para hacer más visible su vida interior diaria y fortalecer su relación con la plaza Montenegro, en tanto lugar de encuentro, de recreación, y que pueda también contener eventos multitudinarios.

La idea base apunta a que en cada piso se puedan trabajar distintos contenidos, a partir de un diseño de producción específico para cada actividad. Busca sorprender a las y los visitantes dentro de su recorrido, desde puestas más atractivas, disfrutables, y sensibles. En ese tránsito interno, se generarán espacios de trabajo vinculados a las cuestiones tecnológicas, el desarrollo digital y la inteligencia artificial.

El segundo piso está planteado sobre un concepto de club, donde pueden participar y convivir distintas propuestas, y tienen un espacio destinado a la experimentación y la exposición de cuestiones escénicas y musicales.

En tanto, el tercer piso pretende conformar un espacio donde se experimenten situaciones singulares, no tan cotidianas, de rasgos más excepcionales. Allí, se podrán desarrollar shows, desde una idea más elaborada, que pueda acontecer por única vez.