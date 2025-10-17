Hasta el 25 de octubre en el Centro Cultural Roberto Fontanarrosa se realiza la tradicional Feria Internacional del Libro de Rosario. El público puede visitarla de domingo a miércoles de 13 a 21 , jueves y viernes de 13 a 22, y los sábados de 10 a medianoche.

Como cada año, la entrada es libre y gratuita. Durante once días, el público podrá disfrutar de más de 280 presentaciones de libros, charlas y actividades especiales, junto a más de 50 stands de librerías y editoriales de todo el país.

DÍA 3

16 h Charla “Derecho a leer: accesibilidad y convivencia”. Desde la Subsecretaría de Personas con Discapacidad del Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano de Santa Fe, en el marco del Programa Convive presenta a: Rocío Vergara Muñoz, Rodrigo Gil Mateo y Claudia Cabrera. Esta actividad cuenta con apoyo de Intérprete de LSA.

Primer piso sala 1B - Sala Beatriz Guido

16 h Presentación de 40 esquinas de Rosario de Agustín Alzari, Ernesto Inouye, Bernardo Orge y Matías Piccolo. ōmachi Ediciones. Primer piso sala 1A - Sala Jorge Riestra

16 h Presentación de Tango pulp de Daniel Basilio y Willy Amaru. Multiversal Ediciones. Acompaña: Lucas Canalda. Segundo Piso - Espacio de presentaciones

16 h Presentación de la segunda edición de No te olvides de acordarte de Cristina Goytia. Editorial Dunken. La entrada se puede adquirir de manera gratuita. Tercer piso Auditorio - Auditorio Angélica Gorodischer

16 h Presentación de Tus manos son su corazón de Sandra Borda y Mariana Valentino. Editorial Fundación Ross. Lectura de un segmento del cuento, taller de RCP y actividades lúdicas. Invita: Librería El cuco no existe. PB - Espacio de Infancias

17 h Presentación de Clínica de los obstáculos en la comunicación y el lenguaje en la primera infancia. Una perspectiva subjetivante. La ternura como camino posible en la clínica de Yanina Romani. Editorial Laborde. Panel de profesionales. Invita: Librería Laborde. Primer piso sala 1B - Sala Beatriz Guido

17 h Presentación de Inside de Marcelo Bosch. Editorial Club House. Acompaña: Leonardo Senatore. Primer piso sala 1A - Sala Jorge Riestra

17 h Presentación de Mi oscuridad y mi luz de Antonella Pagliero. Entrepiso Bar

17 h Presentación de Oda anti oda de Raquel Kreichman. CR Ediciones. Acompaña: Sabatino “Cacho” Palma. Segundo Piso - Espacio de presentaciones

17 h Charla: No es sólo una historia de amor. La literatura romántica como exploración de otros géneros. Participan: Valeria Naya y Laura Gambero. VR Editoras. La entrada se puede adquirir de manera gratuita. Tercer piso Auditorio - Auditorio Angélica Gorodischer

17 h Presentación de La vaca de la amistad nos habla de Agustina Lynch. Editorial El Ateneo. Acompaña: Inés Prémoli. Invita: Librería Abrecuentos. PB - Espacio de Infancias

17 h Presentación de El revoque de la luna de Ciro Korol. Editorial Casagrande. Acompaña: Paola Santi Kremer. Primer piso sala 1B - Sala Beatriz Guido

18 h Presentación de El simulacro de los espejos de Vicente Battista. Editorial Hugo Benjamín. Novela ganadora del premio Rómulo Gallegos 2025. Acompaña: Marcelo Scalona. Primer piso sala 1A - Sala Jorge Riestra

18 h Presentación de Niño Samurai de Esteban Vázquez. Editorial Le pecore nere. Acompaña: Luisina Bourband. Entrepiso Bar

18 h Presentación de La sabiduría de las bestias de Belén Campero. Editorial Serapis. Conversa con la autora: Beatriz Vignoli. Segundo Piso - Espacio de presentaciones

18 h Presentación de Cómo pisar una cáscara de banana de Adrián Lakerman. Editorial Planeta. Acompaña al autor: Federico Fritschi. La entrada se puede adquirir de manera gratuita. Tercer piso Auditorio - Auditorio Angélica Gorodischer

18 h Presentación de Tonio. El viaje artístico de Antonio Berni de Mónica Discépola y Silvina Maroni (textos) y Angie Strappa y Ligia Rossi (ilustraciones) EMR y Listocalisto. Acompaña: María Paula Villani. PB - Espacio de Infancias

18 h Intervención Teatral Poética del Circuito Interbarrial de Teatro «300 años de Rosario» Explanada Cultural Fontanarrosa

19 h Presentación de Policrisis de Maristella Svampa. Siglo XXI Editores. Acompaña: Marile di Filippo. Primer piso sala 1A - Sala Jorge Riestra

19 h Presentación de El pejerrey dorado de Patricio Vargas. Editorial Laborde. Acompaña: Juan Cruz Revello. Entrepiso Bar

19 h Presentación de Código Borges. Dimensiones para repensar su literatura disruptiva de Néstor Gabriel Leone. Editorial G.E.S. Acompaña: Enrique L. Rey. Invita: Librería Paradoxa. Segundo Piso - Espacio de presentaciones

19 h Presentación de Gelatina libre de Marina Abiuso. Editorial Planeta. Acompaña: Eugenia Langone. La entrada se puede adquirir de manera gratuita. Tercer piso Auditorio - Auditorio Angélica Gorodischer

19 h Presentación de A orillas del Paraná de María Belén De Rienzo. Acompaña: Decur. PB - Espacio de Infancias

19 h Debate entre cuentistas. Participan: Federico Ferroggiaro, Marcelo Britos e Ignacio Llanes. Invita: Editorial Baltasara. Primer piso sala 1B - Sala Beatriz Guido

20 h Presentación de Sin padre, sin marido y sin Estado: feministas de las nuevas derechas de Melina Vázquez y Carolina Spataro. Siglo XXI Editores. Comentan: María Eugenia Schmuck y Florencia Roberto. Acompaña: Mariana Caminotti. Primer piso sala 1B - Sala Beatriz Guido

20 h Presentación de Los piojos en los 90. Del barrio a los estadios de Juan Cruz Revello. Editorial Gourmet Musical. Conversa con el autor: Morena Pardo. Primer piso sala 1A - Sala Jorge Riestra

20 h Presentación de Poesía para el resto de la vida de Federica Barletta. Editorial Metrópolis. Conversa con la autora: Agostina Cialdella. Entrepiso Bar

20 h Presentación de la nueva edición de Determinación de Pablo Bigliardi. 7vidas ediciones. Acompañan: Roberto García y Beatriz Vignoli. Segundo Piso - Espacio de presentaciones

20 h Presentación de la nueva edición de Los Inocentes de Selva Almada, ilustrado por Lilian Almada. Editorial Sudamericana. Acompaña: Dahiana Belfiori. La entrada se puede adquirir de manera gratuita. Tercer piso Auditorio - Auditorio Angélica Gorodischer

21 h Presentación de El algoritmo de Joan Cwaik. Editorial Planeta. Acompaña: Camilo Cristia. Primer piso sala 1A - Sala Jorge Riestra

21 h Presentación de Nacionalizar el comercio exterior. Propuestas necesarias para una Argentina soberana de Luciano Orellano (Ed Agora). Acompañan: Carlos Del Frade y Ariel Bulsico. Invita Librería Raíces. Primer piso sala 1B - Sala Beatriz Guido

21 h Presentación de La guitarra del tango en Rosario de Facundo Madrid. Editorial Tinta Libre. Segundo Piso - Espacio de presentaciones