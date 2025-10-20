Hasta el 25 de octubre en el Centro Cultural Roberto Fontanarrosa se realiza la tradicional Feria Internacional del Libro de Rosario. El público puede visitarla de domingo a miércoles de 13 a 21 , jueves y viernes de 13 a 22, y los sábados de 10 a medianoche.

Como cada año, la entrada es libre y gratuita. Durante once días, el público podrá disfrutar de más de 280 presentaciones de libros, charlas y actividades especiales, junto a más de 50 stands de librerías y editoriales de todo el país.

DÍA 6

16 h Presentación de publicación institucional Mujeres de mi tierra. Nuevos relatos de la Secretaría de Mujeres, Género y Diversidad, del Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano. Conversan: Alicia Tate y Susana Bartolomé. Primer piso sala 1B - Sala Beatriz Guido

16 h Presentación de Mientras me acariciaba la brisa de Silvina Potenza. Editorial El Emporio. Segundo Piso - Espacio de presentaciones.

16 h Presentación de Guardianes de Rosario, Buenos Amigos de Silvina Pessino (textos) y Javier Armentano (ilustraciones). Conversatorio con los autores, firma de ejemplares, dibujos y juegos. Invitan: Librería El cuco no existe y Zonda ediciones. PB - Espacio de Infancias

17 h Presentación del libro Deri(bar): Geonarrativa por los bares y cafés de la ciudad de Rosario de Fernando Irigaray. UNR Editora. Acompaña: Sandra Valdettaro. Primer piso sala 1B - Sala Beatriz Guido

17 h Presentación de Venta de órganos de Ernesto Luezas. Editorial Homo Sapiens. Acompañan: Alejandra Rey y Máximo Gaischuk. Primer piso sala 1A - Sala Jorge Riestra

17 h Presentación de dos títulos de la Editorial Praxis Grupo Editor: Patios que enseñan. Propuestas de Multitarea para enamorarse de otros modos de enseñar (1ra. ed.) de Rosa Violante, Andrea Bonino y otras y Experiencias estéticas en los primeros años: reflexiones y propuestas de enseñanza (1ra. ed.), de Rosa Violante, Claudia Soto y otras. Acompaña: Analia Calafato. Invita: Librería Paradoxa. Segundo Piso - Espacio de presentaciones

17 h Presentación de Historia del Ferrocarril Central Argentino (1902-1948) de Carlos A. Fernández Priotti. Acompaña: Rolando N. Maggi (h). Las entradas se adquieren previamente. Tercer piso Auditorio - Auditorio Angélica Gorodischer

17 h Cinco entre cientos: Historias de Rosario en su tricentenario. Historiadores y escritoras presentan el nuevo título de la colección infantil Cuenta Ciencia de UNR Editora. Con lectura en vivo y propuestas interactivas para imaginar y construir la ciudad del futuro. Panel a cargo de Soledad Casasola, Irina Polastrelli, Muriel Urdinola, Cecilia Reviglio y Alisa Lein. PB - Espacio de Infancias.

18 h Presentación de Mientras el mundo se transforma. Reflexiones sobre Medicina, Ciencia y Liderazgo del Dr. Jorge Galíndez. Editorial Laborde. Acompaña: José Dalonso. Primer piso sala 1B - Sala Beatriz Guido

18 h Presentación de dos novelas: Quimera y Olgah de Piripincho (Héctor Ansaldi). Editorial Tinta Libre. Acompañan: Liliana Gioia, Fernando Avendaño y Andrea López Mediza. Las entradas se adquieren previamente. Tercer piso Auditorio - Auditorio Angélica Gorodischer

18 h Presentación de Simbiosis de Raúl M. Carreras. Editorial Megafón. Entrepiso Bar

19 h Presentación de Luz en el sur de Fidel Maguna. Editorial Biblioteca. Acompaña: Leandro Llull. Primer piso sala 1B - Sala Beatriz Guido

19 h Presentación de´Ta loco aquel que quiera tu corazón de Carlos Bernatek. Editorial FCE. Acompaña: Beatriz Actis. Primer piso sala 1A - Sala Jorge Riestra

19 h Presentación de En la línea de tiempo. Poesía reunida (2001-2024) de Héctor Berenguer. Editorial Nueva York Poetry Press. Acompaña: Maira D’ Antoni. Entrepiso Bar

19 h Presentación de Cuentos imperecederos para lectores intemporales de Eugenio Maglioca Piazza (textos) y Javier Armentano (ilustraciones). Editorial Fundación Ross. Acompañan: Silvia Vallasciani y Norma López. Invita: Librería El cuco no existe. Segundo Piso - Espacio de presentaciones

19 h Presentación de ¿Qué pasa conmigo? de Lichi y el Dr. Alejandro Ruiz Diaz. Editorial Montena. Acompaña: Juana Baglietto. Las entradas se adquieren previamente. Tercer piso Auditorio - Auditorio Angélica Gorodischer

20 h Presentación de La naturaleza sí tiene derechos de Alberto Acosta y Enrique Viale. Editorial Siglo XXI. Acompaña: Lucía Ruggeri. Primer piso sala 1A - Sala Jorge Riestra

20 h Presentación de Negros de mierda. Representaciones y [De] reconstrucción de imaginarios de Irina Vega. Editorial Quo Vadis. Acompaña: Constanza Bottoni. Segundo Piso - Espacio de presentaciones

20 h Presentación de dos títulos: Aceiteros y desmontadores hacemos historia (Federación Aceitera) y Hasta el último gol. El fútbol del Hughes f.c 1983/1986 ambos de Leónidas Noni Ceruti. Invita: Librería Puerto Libro. Primer piso sala 1B - Sala Beatriz Guido

20 h Presentación de Extranjera de Gonzalo Heredia. Editorial Lumen. Acompaña: Antonela Trigo. Las entradas se adquieren previamente. Tercer piso Auditorio - Auditorio Angélica Gorodischer