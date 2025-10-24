Hasta el 25 de octubre en el Centro Cultural Roberto Fontanarrosa se realiza la tradicional Feria Internacional del Libro de Rosario. El público puede visitarla de domingo a miércoles de 13 a 21 , jueves y viernes de 13 a 22, y los sábados de 10 a medianoche.

Como cada año, la entrada es libre y gratuita. Durante once días, el público podrá disfrutar de más de 280 presentaciones de libros, charlas y actividades especiales, junto a más de 50 stands de librerías y editoriales de todo el país.

DÍA 10

16 h Presentación de Tutú 5D de Alejandra Gómez (textos) y Guido Garberi (ilustraciones). Rabdomantes ediciones. Presenta: Guillermo Ríos. Primer piso sala 1B - Sala Beatriz Guido

16 h Presentación de El cáncer, mi despertar. Apuntes de una vida de Marcela Yanezuk. Editorial Arenz & Antich. Acompaña: Jorge Sagrera. Entrepiso Bar

16 h Presentación de Oráculo luna creciente de Andrea Quintana. Conversa con la autora: Bárbara Albanesi. Segundo Piso - Espacio de presentaciones

16 h Presentación de Hojas de Ciudad. Un abordaje de la literatura rosarina con infancias en el Tricentenario de la ciudad. Una iniciativa de promoción de las lecturas y la escritura, que busca abordar con las infancias la literatura rosarina, impulsada por la Municipalidad de Rosario. Las entradas se adquieren previamente. Tercer piso Auditorio - Auditorio Angélica Gorodischer

16 h Presentación de El país en Tero. Aventura en Puerto Madryn de Sole Aguado, Olivia Leonetti Aguado y Gustavo Fresco. Proyección de fotografías y dibujos. Editorial Área de picnic. Invita: Librería El cuco no existe. PB - Espacio de Infancias

17 h Presentación de Rosario a través de la pintura de Ediciones del Ministerio de Cultura de la Pcia. de Santa Fe. Presenta: Ministerio de Cultura. Primer piso sala 1B - Sala Beatriz Guido

17 h Presentación de Quenteleando de Cristina Lescano (Ed. Tinta Libre). Acompañan: Daniel Pérez Kuzchmeiter y Sergio Rivero. Entrepiso Bar

17 h Presentación de Hasta morir de Rubén Echagüe. Homo Sapiens Ediciones. Acompaña: Sebastián Riestra. Primer piso sala 1A - Sala Jorge Riestra

17 h Presentación de Rosario Por Conocer 100 historias de una ciudad (1689-2025) de Kevin Dolce. Acompañan: Matilde Baroni, Nano Catala y Martu Bovyn. Las entradas se adquieren previamente. Tercer piso Auditorio - Auditorio Angélica Gorodischer

17 h Presentación de Lola Mora. Una artista monumental de Nadia Ciuni (Editado por el Monumento Histórico Nacional a la Bandera). Acompañan: Nahuel Fretes y Patricio Raffo. PB - Espacio de Infancias

17 h Presentación de Cuartoscuro de Nerea Liebre. Editorial El Ateneo. Invita: Librería El cuco no existe. Acompaña a la autora Melina Torres. Segundo Piso - Espacio de presentaciones

18 h Presentación de La llorería de Martín Sivak. Editorial Alfaguara. Acompaña: Tomás Trapé. Primer piso sala 1A - Sala Jorge Riestra

18 h Presentación de Seré yo de María Silvia Ribecco. Acompaña: Romina Minucci. Entrepiso Bar

18 h Presentación de Bárbaras de Vanesa Gomez. Acompañan a la autora: Federico Ferroggiaro, Alisa Lein. Segundo Piso - Espacio de presentaciones

18 h Presentación de Rosario. Pago de los arroyos. Autores VVAA. Editorial UNR. Comentan: Pablo Suárez (coordinador), Agustina Prieto, Gabriela Couselo, Miriam Moriconi y Franco Bartolacci. Las entradas se adquieren previamente. Tercer piso Auditorio - Auditorio Angélica Gorodischer

18 h Presentación de Maravillosos Haikus de Nora Schujman (textos) y Gilda Parola (ilustraciones). Editorial Listocalisto. PB - Espacio de Infancias

18 h Presentación de Rusia hoy. Para entender el país que la derecha y la izquierda todavía miran con ojos del siglo XX de Martín Baña. Editorial SXXI. Acompaña al autor: Natalia Pettinari. Primer piso sala 1B - Sala Beatriz Guido

19 h Presentación de Entre el juego y la palabra. Dos psicoanalistas en la clínica con niños de Jaime Fernández Miranda y Pablo Peusner. Editorial Laborde Acompañan: Andy Fernández y Gala Zontella. Invita: librería Laborde. Primer piso sala 1B - Sala Beatriz Guido

19 h Presentación de Si sintieras bajo los pies las estructuras mayores de Roberto Chuit Roganovich – obra ganadora del Premio Clarín de Novela 2024. Conversa con el autor: Candela Ramírez. Primer piso sala 1A - Sala Jorge Riestra

19 h Presentación de Todo lo que no sos vos es azul (cuentos) de Mónica Horta Azeredo. Moksha ediciones. Conversa con la autora: Laura Rossi. Entrepiso Bar

19 h Presentación de Claro palafito de Lila Gianelloni. Editorial Biblioteca Conversan con la autora: Sonia Scarabelli y Manuel Tacconi (Universidad Nacional de las Artes). Segundo Piso - Espacio de presentaciones

19 h Presentación de Cuentos impostores de Javier Armentano. Homo Sapiens Ediciones. Presentan: Pichi de Benedictis, Colorado Vázquez. Cantan: Guitarra y voz Esteban Echaniz, Myriam Cubelos. Acordeón: Thito Amantte. Lectura: Horacio Gorodischer. Tercer piso Auditorio - Auditorio Angélica Gorodischer

19 h Presentación de Cani y su amiga Juana de Mónica Discépola (textos) y Angelina Pedemonte (ilustraciones). Editorial Listocalisto. PB - Espacio de Infancias

20 h Presentación de El arte de la divulgación de Ángel Fernández. Invita: Librería El juguete rabioso. Primer piso sala 1B - Sala Beatriz Guido

20 h Presentación de La cueva de la salamanca de Jorge Fabián Imhoff (Ed. de la paz). Entrepiso Bar

20 h Presentación de Luz y verso de Agustina Bertossi, Graciela Rojas y Lilian Alba. Editorial Laborde. Modera: Brenda Brex. Invita: Librería Laborde. Segundo Piso - Espacio de presentaciones

20 h Presentación de El tiempo de los árboles de Matías Manna. Editorial Penguin Random House. Acompañan: Gisela Manna, Genaro Press y Facundo DeMichele. Tercer piso Auditorio - Auditorio Angélica Gorodischer

20 h Presentación de Pipa tenía miedos de Victoria Tomasini. Tres horas ediciones. PB - Espacio de Infancias

21 h Presentación de Nazis y judíos de Ariel Magnus. interZona editora. Acompaña: Patrick Eser. Invita Librería Homo Sapiens. Primer piso sala 1A - Sala Jorge Riestra

21 h Presentación de Por qué volver a Monteagudo de Germán Mangione Editorial Ágora. Conversan con el autor Luciano Orellano y Adriana Lynch. Invita Librería Raíces. Segundo Piso - Espacio de presentaciones

21 h Presentación de Hija de nadie de Javier Núñez. Editorial Colmena. Conversa con el autor: Pablo Colacrai. Primer piso sala 1B - Sala Beatriz Guido