Hasta el 25 de octubre en el Centro Cultural Roberto Fontanarrosa se realiza la tradicional Feria Internacional del Libro de Rosario. El público puede visitarla de domingo a miércoles de 13 a 21 , jueves y viernes de 13 a 22, y los sábados de 10 a medianoche.

Como cada año, la entrada es libre y gratuita. Durante once días, el público podrá disfrutar de más de 280 presentaciones de libros, charlas y actividades especiales, junto a más de 50 stands de librerías y editoriales de todo el país.

DÍA 8

16 h Presentación de Mediaciones de Gustavo Dellepiane. Editorial Novatesis. Acompañan Juan Diego Dellepiane y Patricia Alvarenga. Primer piso sala 1B - Sala Beatriz Guido

16 h Presentación de Escrituras del viaje: itinerarios, territorios y viajeros de María Inés Laboranti. EDUNAF – UADE. Segundo Piso - Espacio de presentaciones

16 h Presentación de Esperanza danza en el jardín de Andrea Morreale (textos) y Luciana Ramos (ilustraciones). Acompaña: María Inés Arro. PB - Espacio de Infancias

16 h Presentación de Time of legends 2 – El rey de los demonios de Kiara Luvick. Editorial Tahiel. Invita: Fantasía Libros. Primer piso sala 1A - Sala Jorge Riestra

17 h Presentación de Las colinas del hambre de Rosa Wernicke, ilustraciones de Julio Vanzo. Presentación de la reedición junto a Analía Capdevila, Sabina Florio y Érica Brasca. Editorial Serapis y EMR. Primer piso sala 1B - Sala Beatriz Guido

17 h Presentación de ¿De quién es Boca? Una historia política del club de Santiago Allende. Editorial Futurock. Acompaña: Carolina Coscarelli. Primer piso sala 1A - Sala Jorge Riestra

17 h Presentación de El motor natural de Arq. Ricardo Gómez Kenny. Art Talleres Gráficos. Entrepiso Bar

17 h Presentación de Amigas mías. El exilio argentino de María Teresa León de Alicia Ovando. Editorial De Aquí a la Vuelta. Acompaña: María Eugenia Schmuck. Segundo Piso - Espacio de presentaciones

17 h Presentación de Rosario, de Eliza Clemens. UNR Editora. Maestra cofundadora del Centro Educativo Latinoamericano. Apreciaciones sobre la fisonomía de la ciudad y sus costumbres. Publicado originalmente en inglés en 1882, tal vez constituye el primer libro que en su portada lleva el nombre de nuestra ciudad. Comentan: Norma Alloatti y Paulina Strasser. Acompañan: Nicolás Charles, Martín Tranier y Nicolás Manzi. Las entradas se adquieren previamente. Tercer piso Auditorio - Auditorio Angélica Gorodischer

17 h Presentación de Miguel y el secreto del agua de María Inés Cruz. Editorial Tinta Libre. Proyección de book trailer. Narración. Actividades lúdicas. Invita: Librería El cuco no existe. PB - Espacio de Infancias

18 h Presentación del Premio Provincial Ensayo Juan Álvarez 2024: Tecnologías de lo sagrado de Gustavo Galuppo Alives, Ediciones del Ministerio de Cultura Acompaña: Cecilia Pelliza. Primer piso sala 1B - Sala Beatriz Guido

18 h Presentación de Cuando levantas la mirada de Decur. Editorial Hotel de las ideas. Acompaña: Ligia Rossi. Primer piso sala 1A - Sala Jorge Riestra

18 h Presentación de Nigro Veneziano de María Lanese (poesía) y Adolfo Nigro (obras de arte). Editorial le pecore nere. Lectura de poemas. Acompaña: Marina Maggi. Entrepiso Bar

18 h Presentación de José “Pepe” Mujica: Diálogos e Intervenciones. Compilado por Jorge Cuello. HyA Ediciones. Acompañan: Alejandro Vila y María Eugenia Schmuck y Juan Cruz Candido. Segundo Piso - Espacio de presentaciones

18 h Presentación de Noticias sobre el iceberg de Liliana Heker. Editorial Alfaguara. Acompaña: Lila Gianelloni. Las entradas se adquieren previamente. Tercer piso Auditorio - Auditorio Angélica Gorodischer

18 h Presentación de Coco, Mini y los miedos de Maritchu Seitun y Sofía Chas. Invita: Librería Abrecuentos. PB - Espacio de Infancias

19 h Mesa Literatura y periodismo. Conversan: Damián Schwarzstein, Manuel López de Tejada, Pablo Bilsky y Sonia Tessa. Organizan: Editorial Baltasara y Editorial Brumana. Primer piso sala 1B - Sala Beatriz Guido

19 h Presentación de Menotti, el primero de Ezequiel Fernández Moores. Editorial Sudamericana. Conversa con el autor: Pablo Paván. Primer piso sala 1A - Sala Jorge Riestra

19 h Presentación de Lágrimas y cortaditos. Anécdotas de un mozo rosarino de Andrés Adolfo Cañisales. Editorial Autores de Argentina. Acompaña: Luis Steinmann. Entrepiso Bar

19 h Presentación de Arena y tiempo de Luciano Savoretti. Editorial Caburé. Acompañan al autor: Augusto Zürcher, Paula Scaroni y María Florencia Sanfilippo. Segundo Piso - Espacio de presentaciones

19 h Presentación de Educación Digital Integral en la escuela de Lucas Raspall y Carlos Vigo. Editorial Homo Sapiens. Las entradas se adquieren previamente. Tercer piso Auditorio - Auditorio Angélica Gorodischer

19 h Presentación de Las cartas del alma – Construí el mundo que soñás de Lorena Castricini. Invita: Librería Abrecuento. PB - Espacio de Infancias

20 h Presentación de Dragones en los márgenes de Javier Núñez. Editorial Casagrande. Acompañan: Nicolás Manzi y Julieta Tonello. Primer piso sala 1B - Sala Beatriz Guido

20 h Presentación de El alcalde, el cura, el capitán y la tucumanesa. Amor, violencia y política en Rosario (1810-1812) de Darío G. Barriera. Prohistoria Ediciones. Acompañan: Gabriel Di Meglio y Ana Wilde. Primer piso sala 1A - Sala Jorge Riestra

20 h Presentación de Relatos en la madrugada de Osvaldo Scavuzzo. Editorial Dunken. Entrepiso Bar

20 h Mesa homenaje a Lili Baños. Participan: Claudio Cúneo, Silvia Grande e Iris Valles y miembros de la redacción de Barquitos Pintados. Segundo Piso - Espacio de presentaciones

20 h Presentación de Memorias. Para un porvenir socialista de Antonio Bonfatti. Acompaña: David Narciso. Las entradas se adquieren previamente. Tercer piso Auditorio - Auditorio Angélica Gorodischer

20 h Presentación de Un qui de Laura Billinghurst y Nadia Venticinque (textos) y Leticia Masarachio (ilustraciones). Editorial Rata de Metal. PB - Espacio de Infancias