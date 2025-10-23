Hasta el 25 de octubre en el Centro Cultural Roberto Fontanarrosa se realiza la tradicional Feria Internacional del Libro de Rosario. El público puede visitarla de domingo a miércoles de 13 a 21 , jueves y viernes de 13 a 22, y los sábados de 10 a medianoche.

Como cada año, la entrada es libre y gratuita. Durante once días, el público podrá disfrutar de más de 280 presentaciones de libros, charlas y actividades especiales, junto a más de 50 stands de librerías y editoriales de todo el país.

DÍA 9

16 h Presentación de Suspiros gangitanos de Delia Ballistreri. Asociación Familia Gangitana de Rosario. Acompañan a la autora: Alicia del Carmen Pino Ferrarello y María Gabriela Piemonti. Cierre musical a cargo de Marcelo Pintagro y Fernando Sauro. Primer piso sala 1B - Sala Beatriz Guido

16 h Presentación de Filosofía como nunca la viste de Lucas Martínez, Gonzalo Ruíz, Carlos Rangel, Carmen Centíneo, Jonatan Mendez y Yesica Da Rosa. Editorial El Ateneo. Conversan: Lucas Martínez y Lucas Bacceliere. Entrepiso Bar

16 h Presentación de Bravo mar y verde flor de Bernardo Tourn. Acompaña: Alejandro Tourn. Segundo Piso - Espacio de presentaciones

16 h Presentación de Equipaje de invierno (Compilación de las obras ganadoras del año 2024 en el X Concurso Intercolegial de Cuento y Poesía de las Escuelas Preuniversitarias de las UNR). Ilustrado por estudiantes de la orientación en Arte y Diseño Digital de la Escuela Preuniversitaria en Ciencias Sociales y Humanísticas. Las entradas se adquieren previamente. Tercer piso Auditorio - Auditorio Angélica Gorodischer

16 h Presentación de Coordenadas de la enseñanza en las escuelas. Una composición colectiva para construir territorios de aprendizajes, de Adriana Hereñú, Fernanda Luzzi, Patricia Rinaldi y Eleonora Sartori. Editorial del Rosario. Primer piso sala 1A - Sala Jorge Riestra

16 h Presentación del juego de mesa Atrápame Rosario creado por Mateo Blanco. Edición independiente, producido por Secretaria de Cultura y Educación de la Municipalidad de Rosario. PB - Espacio de Infancias

17 h Presentación de las colecciones Comunicación, Cultura y Lenguajes y Estudios Culturales. UNR Editora. Panel a cargo de Sandra Valdettaro, Melisa Martyniuk, Fiorella Guaglianone, Marilé Di Filippo, Cecilia Reviglio y Sebastián Stra. Primer piso sala 1B - Sala Beatriz Guido

17 h Presentación de Iglesia católica y secularización en el litoral argentino. Santa Fe y Entre Ríos (siglos XIX y XX). Coordinadores: María Pía Martín y Diego Mauro (Ed. Imago Mundi). Acompañan: Sabrina Asquini y Agustina Prieto. Segundo Piso - Espacio de presentaciones

17 h Presentación de Un nuevo desafío para la humanidad de Rubén Tealdi. Editorial Globequity. Acompañan: Carina Cabo y Sandra Buchardo. Las entradas se adquieren previamente. Tercer piso Auditorio - Auditorio Angélica Gorodischer

17 h Presentación de ¡A dormir, carpincho! de Mercedes Gómez Dela Cruz. Editorial Mburucuyá. Propuesta lúdico plástica. Acompaña a la autora: Lic. Fernanda Gómez. PB - Espacio de Infancias

17 h Presentación de Causas perdidas de Diego Segura (Q Ediciones). Conversa con el autor: Paola Chinazzo. Entrepiso Bar

17 h Presentación de Café de Tertulias Literarias del Tricentenario. Participan: Dr. Dardo Dorato, Dr. Enrique Coscarelli y Dr. Ernesto Taboada. Invita: AMR. Primer piso sala 1A - Sala Jorge Riestra

18 h Presentación de Debilidad humana de Lila Siegrist. Editorial Mansalva. Acompaña: Virginia Giacosa. Primer piso sala 1B - Sala Beatriz Guido

18 h Conversación sobre Guía para la crianza en un mundo digital de Seba Bortnik. Editorial. SXXI. Dialogan: Seba Bortnik y Agostina Cialdella. Primer piso sala 1A - Sala Jorge Riestra

18 h Presentación de Rosario y la historia de mis dos familias de Alejandro Rofman (Ed. Laborde). Acompañan: Acompañan: Leandro Arteaga, Dario Barriera y Javier Ganem. Entrepiso Bar

18 h Presentación de Escucha LA TIERRA de Julia Vennera. Editorial Metrópolis. Acompaña: Paula Contino. Segundo Piso - Espacio de presentaciones

18 h Presentación de Gol gana de Damián Andreoli. Editorial Homo Sapiens. Acompaña: Jesús Emiliano. Las entradas se adquieren previamente. Tercer piso Auditorio - Auditorio Angélica Gorodischer

18 h Presentación de novedades 2025 de Abecedario Editor. Narración de cuentos. Conversan: Gerardo Martín y Paola Argüello. Invitan: Librería El cuco no existe y Abecedario Editor. PB - Espacio de Infancias

19 h Presentación del libro Diccionario rosarino Ilustrado. Editorial Municipal de Rosario. Un repertorio ordenado alfabéticamente de artículos que resaltan distintos datos biográficos de la ciudad de Rosario a lo largo de sus 300 años de vida. Primer piso sala 1B - Sala Beatriz Guido

19 h Presentación de El juego de la vida de Horacio Llovet. Editorial Lea. Acompaña: Cecilia Petersen. Primer piso sala 1A - Sala Jorge Riestra

19 h Presentación de Nuestro lado B de Carolina Andrea Silva (des/nudo Editorial). Acompaña: Marcelo Milman. Entrepiso Bar

19 h Presentación de La invención del papado contemporáneo de Vicente Díaz y Diego Mauro. Editorial Los libros de la catarata. Conversan: Diego Mauro, Pablo Suárez y Enrique Rey. Invita: Librería Paradoxa. Segundo Piso - Espacio de presentaciones

19 h Presentación de Guía básica de costura (Autoayuda para iniciar en la costura y revolucionar nuestros cuerpos) de Anita Q – Autoedición con apoyo de Espacio Santafesino. Acompaña: Carmen Asenjo. Las entradas se adquieren previamente. Tercer piso Auditorio - Auditorio Angélica Gorodischer

19 h Presentación de Hola, soy Lorenza de Regina Cellino (textos) y Belén Rodríguez Peña (ilustraciones). Editorial Le pecore nere. PB - Espacio de Infancias

20 h Mesa: «La dimensión política de la poesía». Gabby De Cicco (Baltasara Ed.), Tegan Guanco (Ed. Carpe Literario) y Andi Nachon. Modera: Rosario Spina. Primer piso sala 1B - Sala Beatriz Guido

20 h Presentación de La luz queda de Alejandro Pereyra (Ed. Diotima). Acompañan: Gabriela Kamiscia y Caro Musa. Entrepiso Bar

20 h Presentación de Entrenamiento mental para una mente lúcida de Miriam Garbatzky. Editorial Dunken. Segundo Piso - Espacio de presentaciones

20 h Presentación de El doctor Álvarez contra los All Blacks de Iván Noble (Ed. Planeta). Acompañan: Eugenia Iermoli y Juan Manuel Strassburger. Las entradas se adquieren previamente. Tercer piso Auditorio - Auditorio Angélica Gorodischer

21 h Maratón de poesía Baltasara Editora FILROS 2025. Modera: Cristian Molina. Participan: Gabby De Cicco; Clarisa Vitantonio; Rosario Spina; Ignacio Llanes lee a Maia Morosano; Susi Abecasis; Natalia Massei; Romina Bozzini; Valeria Gianfelici; Tegan Guanco; Cintia Ceballos; Julieta Mazza; Walter Tresols; Andi Nachon; Rosana Guardalá; Federico Rodriguez. Primer piso sala 1B - Sala Beatriz Guido

21 h Presentación de Correr el Velo, de lo invisible a lo tangible de Emiliano Rojas. Editorial Dinastía. Segundo Piso - Espacio de presentaciones

21 h Presentación de La universidad de la pospandemia: políticas para la extensión, el currículum y la producción de saberes de Alejandro Vila y Silvia Morelli -Coordinadores- (HyA ediciones y Editorial Homo Sapiens). Acompañan: Fernando Avendaño y Liliana Sanjurjo. Primer piso sala 1A - Sala Jorge Riestra