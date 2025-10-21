Hasta el 25 de octubre en el Centro Cultural Roberto Fontanarrosa se realiza la tradicional Feria Internacional del Libro de Rosario. El público puede visitarla de domingo a miércoles de 13 a 21 , jueves y viernes de 13 a 22, y los sábados de 10 a medianoche.

Como cada año, la entrada es libre y gratuita. Durante once días, el público podrá disfrutar de más de 280 presentaciones de libros, charlas y actividades especiales, junto a más de 50 stands de librerías y editoriales de todo el país.

DÍA 7

16 h Presentación de Decile a alguien que estoy aquí. Adolescentes en conflicto con la ley de Hernán José Molina. Editorial Laborde. Acompaña: Diego García. Invita: Librería Laborde. Primer piso sala 1B - Sala Beatriz Guido

16 h Presentación de tres títulos de Ediciones del SADOP. Fue en abril (textos de ficción y no ficción sobre la Guerra de Malvinas); Agenda urgente (Carlos Skliar, Chiqui González, Sonia Tessa, Silvia Augsburger, Belén Campero y Martín Lucero) y 56 palabras (fanzine – Integrantes del taller de lectura y escritura SADOP). Primer piso sala 1A - Sala Jorge Riestra

16 h Presentación del juego de mesa educativo Caza Residuos de Franco Toffoli e Ignacio Negri (Editorial Tëkun). PB - Espacio de Infancias

16 h Presentación de Pater Atleta de Silvia Bartulovich. Acompaña: Federico Lande. Las entradas se adquieren previamente. Tercer piso Auditorio - Auditorio Angélica Gorodischer

17 h Presentación de Poemas Níspero de Estela Figueroa. Ediciones UNL. Presentan: Beatriz Vignoli, Virginia Abrigo, Alina Hill, Virginia Russo y Florencia Russo. Primer piso sala 1B - Sala Beatriz Guido

17 h Presentación de Las ciudades desnudas de Nilo Costa. Editorial Gogol. Acompaña: Martín Bechiarello. Entrepiso Bar

17 h Presentación de Diseño Curricular Intercultural Bilingüe Qom del Consejo de Idioma y Cultura. Editorial Laborde. Acompaña a los autores: Raquel Vera. Primer piso sala 1A - Sala Jorge Riestra

17 h Presentación y lectura de textos de Una comunidad de lectores y escritores II – antología literaria, compilada por Renata Bacalini y Gabriela Nesossi (Dpto. de Investigación y Publicaciones del Inst. de Ens.Sup. N° 28 “Olga Cossettini”). Presenta: Renata Bacalini. Segundo Piso - Espacio de presentaciones

18 h Ilustrar Rosario. Leandro Arteaga y Maite Acosta conversan con el ilustrador Esteban Tolj Sobre su reciente trabajo en Rosario fabulosa (EMR) y su experiencia dibujando la ciudad. Primer piso sala 1B - Sala Beatriz Guido

18 h Presentación de Una grieta entre nosotros de Victoria Resco. Editorial Planeta. Acompaña: Brenda Palaversich. Primer piso sala 1A - Sala Jorge Riestra

18 h Presentación de Todos estamos bien de Sonia Concari. CR ediciones. Acompaña: Laura Rossi. Entrepiso Bar

18 h Presentación de Historia de un monumento de Gabriela Couselo. Editorial HyA. Acompañan: Alejandro Eujanian y Mario Gluck. Segundo Piso - Espacio de presentaciones

18 h Presentación de Tinta china de Juan Sasturain. Editorial Alfaguara. Acompaña: Evelyn Arach. Las entradas se adquieren previamente. Tercer piso Auditorio - Auditorio Angélica Gorodischer

18 h Presentación de La paz de Maripez de Ana Elena España y María Teresa Barrios. Del río ediciones. Acompaña: Rosana Guardalá e Ivana Acevedo. PB - Espacio de Infancias

19 h Presentación de La noche en plena tarde de Pablo Colacrai. UNR Editora. Acompañan: Martín Sansarricq y Cecilia Reviglio. Primer piso sala 1B - Sala Beatriz Guido

19 h Presentación de La reinvención del amor. Una etnografía de cómo es enamorarse, tener sexo, amigos y/o mascotas en la era de Tinder de Joaquin Linne. Siglo XXI editores. Acompaña: Victoria Rotemberg. Primer piso sala 1A - Sala Jorge Riestra

19 h Presentación de Excusas para odiar de Juan Dogliani. Acompaña: Pichi De Benedictis. Entrepiso Bar

19 h Presentación de Enredaderas en el aire de Santiago Garat. Editorial Coop. La Masa). Acompaña: Facundo Paredes. Guitarra: Lara González Garat. Segundo Piso - Espacio de presentaciones

19 h Presentación de Leímos y escribimos más. Compilación de 60 cuentos de niños y niñas. Presenta: Carina Cabo. PB - Espacio de Infancias

19:30 h Presentación de Topos – la historia real de los espías rusos que tomaron Buenos Aires como base de operaciones de Hugo Alconada Mon. Editorial Planeta. Acompaña: Germán de Los Santos. Las entradas se adquieren previamente. Tercer piso Auditorio - Auditorio Angélica Gorodischer

20 h Presentación de Pastelería contemporánea de Chula Gálvez. Editorial Grijalbo. Acompaña: Flor Cantor. Primer piso sala 1A - Sala Jorge Riestra

20 h Presentación de Poesía reunida de Carlos Piccioni. Q ediciones. Acompañan: Paola Chinazzo y Ma. Cristina Renard. Entrepiso Bar

20 h Presentación de El movimiento obrero en Rosario. Clase, organización y lucha en torno a la Federación Obrera Local Rosarina (1870-1915) de Carlos Álvarez. Grupo Editor Universitario. Acompaña: Marianela Scocco. Segundo Piso - Espacio de presentaciones