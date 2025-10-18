Hasta el 25 de octubre en el Centro Cultural Roberto Fontanarrosa se realiza la tradicional Feria Internacional del Libro de Rosario. El público puede visitarla de domingo a miércoles de 13 a 21 , jueves y viernes de 13 a 22, y los sábados de 10 a medianoche.

Como cada año, la entrada es libre y gratuita. Durante once días, el público podrá disfrutar de más de 280 presentaciones de libros, charlas y actividades especiales, junto a más de 50 stands de librerías y editoriales de todo el país.

DÍA 4

10 h Presentación de Azarajedrez de Daniel Krichman Hernández. Editorial Orilla del Camino. Acompaña: Ps. Dorcas Bressán. Primer piso sala 1B - Sala Beatriz Guido

10 h Presentación de Curso acelerado: antiextractivismo, dignidad y buen vivir de Mauricio Cornaglia. Editorial Último Recurso. Acompaña: Marianela Scocco. Segundo Piso - Espacio de presentaciones

11 h Presentación de La revolución de las boinas. El proceso que quebró el dominio francés en África (2020-2025) de Kevin Bryan. Editorial Laborde. Acompañan: Mauricio Vera y Pablo Garello. Primer piso sala 1B - Sala Beatriz Guido

11 h Presentación de Elías Soso. El dirigente de las calles, de Oscar Delgado. Editorial Casagrande. Participa el autor junto a Elías Soso. Acompaña: Nicolás Charles. Primer piso sala 1A - Sala Jorge Riestra

11 h Cuchara cuenta a Margarita. Narración de Días de ciudad, de Margarita Mainé (textos) y Ana Mc Donagh (Ilustraciones). Presenta: Cuchara Clown. Invita: Librería El cuco no existe y Editorial Holachicos. PB - Espacio de Infancias

13.30 h Presentación de Aprender: la aventura de soportar el equívoco de Clemencia Baraldi. Editorial Laborde. Acompañan: Adriana Wilson, Marcela Larcá y Jorge Ceballos. Primer piso sala 1A - Sala Jorge Riestra

14 h Taller: Creá tu títere zombie. Coordina: Pablo Henríquez (Creador de Ultrazombies). Presenta: Distribuidora Rayuela. PB - Espacio de Infancias

15 h Presentación de Conectando ilusiones ventanas para el alma y Conectando ilusiones desde adentro de Emanuel Mena. Editorial Dunken. Primer piso sala 1A - Sala Jorge Riestra

15 h Presentación de Todo sobre el litio de Melisa Argento y Bruno Fornillo. Acompaña: Dr. Guillermo Peinado. Editorial Siglo XXI. Segundo Piso - Espacio de presentaciones

15 h Presentación de Una casa para recordar de Luciano Lamberti y Sergio Aguirre. Editorial Norma. Conversa con los autores: Sole Massin. La entrada se puede adquirir de manera gratuita. Tercer piso Auditorio - Auditorio Angélica Gorodischer

15 h Presentación de Cómo dibujar bichos de Mariana Sanz. Editorial Granica. Invita: Librería Abrecuentos. PB - Espacio de Infancias

16 h Presentación de La dirección de la cura en la anorexia y la bulimia de Paula Lucero. Editorial Laborde. Acompaña: Carolina Rovere. Invita: Librería Laborde. Primer piso sala 1B - Sala Beatriz Guido

16 h Presentación de Mi primer libro peronista de Cecilia Di Genaro y Mariano Hamilton. Editorial Planeta. Invita: Mandrake libros. Segundo Piso - Espacio de presentaciones

16 h Presentación de Fanfiction Argentino Vol.1 antología. Editorial Ojo de Loca. Conversan: Lila Negra (comp.), Juno Leone (autor) y Vicky Yun Kamiya (Vicky Varela Poirier). La entrada se puede adquirir de manera gratuita. Tercer piso Auditorio - Auditorio Angélica Gorodischer

16 h Presentación de Crac de Josefina Licitra. Editorial Seix Barral. Conversa con la autora: Paula Imhoff. Primer piso sala 1A - Sala Jorge Riestra

16 h Presentación de Había un vez Álvarez… mi pueblo de Carlos Gonzalez Robles y Héctor Mario Foulques. Editorial aBrace. Acompañan: Natalia Bullentini (presidente de la Biblioteca Popular Carlos Guido y Spano) y equipo de gestión del libro. PB - Espacio de Infancias

16 h Presentación de Ya no pasan trenes de Alberto Kreimer Urkovich (CR ediciones). Entrepiso Bar

17 h Juan Bonnin presenta: No sos vos, soy yo de Juan Bonnin y Fabricio Ballarini. Editorial B. Conversa con Juan Bonnin: Federico Siri. Primer piso sala 1A - Sala Jorge Riestra

17 h Magia filosófica y creativa. Conversan: Belén Campero y Matías Moscardi. Coordina: Carolina Rolle. Primer piso sala 1B - Sala Beatriz Guido

17 h Presentación de Corazón de mujer de Graciela Meneguzzi. Editorial Dunken. Entrepiso Bar

17 h Presentación de Margarita africana de Susana Martin. CR Ediciones. Acompañan: Patricio Raffo y Marcelo Cutró. Segundo Piso - Espacio de presentaciones

17 h Presentación de Milei, una historia del presente de Ernesto Tenembaum.Editorial Planeta. Acompaña: Evelyn Machain. La entrada se puede adquirir de manera gratuita. Tercer piso Auditorio - Auditorio Angélica Gorodischer

17 h Presentación de Rosario fabulosa. Editorial Municipal de Rosario – EMR. Cuchara Clown junto a Esteban Tolj, ilustrador del libro. PB - Espacio de Infancias

18 h Lectura y presentación: Diccionario enciclopédico de las cosas que nos gustan (Segunda edición – antología). Editorial Libros Silvestres. Participan: Beatriz Actis, Cecilia Moscovich, Diego Colomba, Gonzalo Vega, Lila Gianelloni, Luciana Paruzzo, Nora Hall, Rosario Spina, Violeta Vignatti y otros. Primer piso sala 1B - Sala Beatriz Guido

18 h Presentación de Ansiedad de Lic. Sol Buscio. Editorial El Ateneo. Acompaña: Lic. Nanci Duggan. Primer piso sala 1A - Sala Jorge Riestra

18 h Presentación de ¿No es lluvia esto que brota de mi cuerpo? de Cintia Ceballos. Editorial Pequeña Ortiga. Acompaña: Ana Laura Buono. Segundo Piso - Espacio de presentaciones

18 h Presentación de ABC de la ternura de Cintia Roberts y Belén Campero (textos) y Lui Mort (ilustraciones). Editorial Periplo. Invita: Librería Mal de Archivo. PB - Espacio de Infancias

18 h Presentación de Memorias de un hombre roto de Ricardo Marti. Editorial Autores de Argentina. Acompaña: Dra. Carina Cabo. Entrepiso Bar

18.30 h Presentación de Las mujeres de mi vida de Maitena. Editorial Sudamericana. Acompaña: Jazmín Varela. La entrada se puede adquirir de manera gratuita. Tercer piso Auditorio - Auditorio Angélica Gorodischer

19 h Presentación de Todos queremos ser felices de Hinde Pomeraniec. Editorial La Libre. Acompaña: Bárbara Pistoia. Primer piso sala 1B - Sala Beatriz Guido

19 h Charla: Rosario en la historia nacional. Conversan: Camila Perochena, Roy Hora y Pablo Javkin. Acompaña: Diego Mauro. Primer piso sala 1A - Sala Jorge Riestra

19 h Presentación de Historias que no se olvidan (3ra. edición) de Mónica Pradier. Editorial De la Paz. Acompaña: Joaquín Bozza. Entrepiso Bar

19 h Presentación de Canallas Imaginarios – Vidas posibles de futbolistas imposibles

G. Alarcón, M. Baltare, I. Benítez, L. Brillos, C. Dolores, S. Garat, L. Graña, P. Suárez. Conversan: Gerardo Martínez Lo Ré, Santiago Garat, Lala Brillos, Candela Dolores y Luciano Graña. Segundo Piso - Espacio de presentaciones

19 h Presentación de Un piano para Fidel de Cecilia Di Genaro (textos) y Flora Buraschi (ilustraciones). Acompaña: Mariana Trevisani. Actividades lúdicas y consignas para recorrer la historia con imaginación y creatividad. Invitan: Librería El cuco no existe y Ed. Fondo de Cultura Económica. PB - Espacio de Infancias

20 h Presentación de Retazos de guerra de Leandro Ríos. Editorial Municipal de Rosario. Luciano Lamberti y Pablo Makovsky conversan con el autor de la nouvelle finalista del Concurso Regional de Nouvelle 2024 de la EMR. Primer piso sala 1B - Sala Beatriz Guido

20 h Presentación de Molinari Baila de Beatriz Vignoli. UNR Editora. Acompañan: Nicolás Manzi y Laura Darder. Primer piso sala 1A - Sala Jorge Riestra

20 h Presentación de Fluir hacia el eje de Alejandro De Giovanni. Ed. Tercero en discordia. Entrepiso Bar

20 h Presentación de Una luz celeste de Diego Colomba. Ed. Barnacle. Acompaña: Lisandro González. Segundo Piso - Espacio de presentaciones

20 h Presentación de Antimanual para Encendidas. Una guía (in) útil para sobrevivir a la menopausia de Mariana Carbajal e Ingrid Beck. Grijalbo -Penguin Random House. Acompaña a las autoras: Virginia Giacosa. La entrada se puede adquirir de manera gratuita. Tercer piso Auditorio - Auditorio Angélica Gorodischer

20 h Presentación de libros de autores pertenecientes a la Sociedad Argentina de Escritores (SADE) de Rosario Sarah Mulligan, Dellara, Conti, Vilalta. PB - Espacio de Infancias

21 h Presentación de Pioneras, aliadas y feministas. Mujeres rosarinas del rock de Flor Bianchi. Editorial Leviatán. Acompañan: Gisela Espinoza y Bárbara Corneli. Primer piso sala 1B - Sala Beatriz Guido

21 h Presentación de Ricardo Piglia a la intemperie de Mauro Libertella. Editorial Universidad Diego Portales. Acompaña: Marcelo Bonini. Primer piso sala 1A - Sala Jorge Riestra

21 h Presentación de Un cuerpo que danza de Gabriel V. Arango. Editorial Art Talleres Gráficos Rosario. Acompaña: Fernanda Blasco. Segundo Piso - Espacio de presentaciones