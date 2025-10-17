Hasta el 25 de octubre en el Centro Cultural Roberto Fontanarrosa se realiza la tradicional Feria Internacional del Libro de Rosario. El público puede visitarla de domingo a miércoles de 13 a 21 , jueves y viernes de 13 a 22, y los sábados de 10 a medianoche.

Como cada año, la entrada es libre y gratuita. Durante once días, el público podrá disfrutar de más de 280 presentaciones de libros, charlas y actividades especiales, junto a más de 50 stands de librerías y editoriales de todo el país.

DÍA 5

15.30 Presentación de ¿La democracia en peligro? de Juan Ruocco. Editorial Paidos. Acompaña: Guillermo Seifer (BirrIA). La entrada se puede adquirir de manera gratuita. Tercer piso Auditorio - Auditorio Angélica Gorodischer

16 h Presentación de tres títulos: Veneno, Gemelas y Borrasca Ssaga policial de Luis Barbiero. Acompaña: Laura Rossi. Primer piso sala 1B - Sala Beatriz Guido

16 h Presentación de Metamorfosis de Daiana Batos. Ed. Autores de Argentina. Entrepiso Bar

16 h Presentación de El cumpleaños de Cata (un cuento sobre el cambio climático) de Florencia Izurieta. Río ediciones. PB - Espacio de Infancias

16.30 Presentación de La salud de los papas de Nelson Castro. Editorial Sudamericana. Acompaña: Sergio Roulier. La entrada se puede adquirir de manera gratuita. Tercer piso Auditorio - Auditorio Angélica Gorodischer

17 h Presentación de MAMIA – Esencia de Itziar Aguirre. Editorial Mantala Basque Gastronomy. Acompaña: Nadia Isasa. Primer piso sala 1B - Sala Beatriz Guido

17 h Presentación de Historia natural de Marina Yuszczuk. Editorial Blatt y Ríos. Acompaña: Pau Turina. Primer piso sala 1A - Sala Jorge Riestra

17 h Presentación de La brevedad del amor de Hugo Díaz. Editorial Reloj de arena. Acompañan: Nicolás G. Enríquez y Santiago Salemme. Entrepiso Bar

17 h Presentación de Sésamo todas las noches de Gustavo Baez. CR Ediciones. Acompañan: Laura Rossi y Patricio Raffo. Segundo Piso - Espacio de presentaciones

17 h Aye, de MoviendoTe Cuento presenta: Te regalo tiempo, pero tiempo no apurado, tiempo de jugar que es el mejor… María Elena Walsh. Encuentro lúdico literario para infancias desde 0 años, para jugar con los cuentos de María Elena Walsh. Invita: Librería El Cuco no existe. PB - Espacio de Infancias.

18 h El sentido del Humor + reflexiones sobre el dinero Alexandra Kohan conversa con Ignacio Barales. La entrada se puede adquirir de manera gratuita. Tercer piso Auditorio - Auditorio Angélica Gorodischer

18 h Presentación de La lectura de Eugenio Previgliano. Editorial Casagrande. Acompaña: Andrea Ocampo. Primer piso sala 1B - Sala Beatriz Guido

18 h Presentación de El ritmo no perdona de Camila Caamaño y Amadeo Gandolfo. Editorial Caja Negra. Acompaña: Santiago Espinosa. Primer piso sala 1A - Sala Jorge Riestra

18 h Presentación de Beyond: Memorias del olvido de Lautaro Treffilo. Editorial Autores de Argentina. Entrepiso Bar

18 h Presentación de Panaderos de Patricia Lobos. Editorial Mburucuyá. PB - Espacio de Infancias

19 h Presentación del libro La Ruta de las campanas de Emiliana Arias. Editorial Municipal de Rosario. Primer piso sala 1B - Sala Beatriz Guido

19 h Lecturas y obsequio de fanzine de autores que participan del Taller Literario dictado en la Biblioteca Popular Primera Ambiental y Ecológica de Rosario – Coordina: Andrea Ocampo. Entrepiso Bar

19 h La necesidad de narrar. Conversan: Franco Tempone, Flavia Ciarlariello, Wanda Silva, Nicolás Vila Ortiz, Dalila Capeletti, Ana Dragone. Modera: Rodolfo Abalos. Invita: Editorial Carpe Literario. Segundo Piso - Espacio de presentaciones

19 h Presentación de El príncipe guerrero de Virginia Lingiardi. Editorial Plickme. Narración del cuento a cargo de la narradora Mónica Colomer. Invita: Librería El cuco no existe. PB - Espacio de Infancias

19.30 Presentación de La imagen liberada de Chiqui González. Con adaptación y notas de Diego Sabanés y coordinación de Federico Godfrid. Editorial Eudeba – FADU Pública. Presentan Chiqui González y Federico Godfrid. Acompañan: Mónica Discépola y Leandro Arteaga. La entrada se puede adquirir de manera gratuita. Tercer piso Auditorio - Auditorio Angélica Gorodischer

20 h Psicoanálisis y Política de la confusión (Libros y psicoanálisis). Conversan: Ana Luz Rodriguez, Leandro Iossa y miembros del CAP. Invita: Librería El juguete rabioso. Primer piso sala 1B - Sala Beatriz Guido

20 h De las astillas recibidas…Presentación de El sueño de las casuarinas, antología de Osvaldo Aguirre, y Las cosas comunes, de Sonia Scarabelli. Lectura de poemas y conversación sobre la poesía como reinvención de una lengua familiar. Primer piso sala 1A - Sala Jorge Riestra