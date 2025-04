El artista rosarino Fito Páez expresó su pensamiento sobre la música moderna, específicamente, el reggaetón y afirmó que el género “atrasa la aguja”.

En una extensa entrevista con Rolling Stone, el músico habló sobre su nuevo disco, “Novela”, y analizó la actualidad de la industria musical.

"El reggaetón no tiene obra. No es un género que tenga ni historia… Al reggaetón lo desaparece Mozart, lo desaparece Bach, ni siquiera nosotros", comentó el compositor, y continuó: “Sobre todo, es una música misógina, atrasa la aguja. A las chicas progresistas les digo: No bailen reggaetón, boludas”.

De esta manera, Fito Páez dijo que esto lo piensa "porque todo contra lo que vos estás peleando, está escrito ahí".

"Pareciera la música de la época del fascismo, o del nuevo fascismo; cuanto menos inteligente, más bruto, menos acordes, menos melodía, más básico el ritmo...", apuntó Fito.

"Bueno, se supone que es lo que funciona. Y si funciona así, el señor George Orwell no estaba tan equivocado. Iban a hacer un plan con el que iban a dominar a la gente con tres o cuatro elementos, y tenía razón", continuó el artista, haciendo referencia al libro 1984. Finalmente, el artista concluyó que el "reggaetón es la antiestética".