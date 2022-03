"Feliz de que vea la luz, quiero presentarles esta obra musical en la que he plasmado la resonancia arltiana en mi vida. Futurología Arlt, segundo álbum de la trilogia "Los Años Salvajes". Así presenta Fito Páez su nueva obra que puede escucharse aquí.

De 22 canciones y una hora y quince minutos, inspirado en la literatura del gran escritor argentino Roberto Arlt, el rosarino creó esta obra instrumental, demostrando la amplitud de estilos musicales. La tercera parte de esta Trilogía será The Golden Light álbum de canciones inéditas, en piano y voz.

Fito narró cómo surgió la idea de basarse en una obra literaria. “En el año 1995 me convocó Julio Bocca para integrar un espectáculo de danza y música sobre tango, folklore argentino y rock a realizarse en el Luna Park de la ciudad de Buenos Aires. Algo reticente sobre esta idea me senté en un bar del barrio de Palermo con él, Lino Patalano, su manager y Cecilia Roth, mi pareja en aquel momento. Espontáneamente en aquella charla chispeante, surgió mi deseo de poder realizar un proyecto basado en algún libro argentino. Lino, tiró Manuel Puig, Cecilia sugirió algún otro. Yo, sin dudar sugerí Roberto Arlt. Específicamente Los siete locos. Hacía unos años había hecho mi primera lectura de este edificio literario que me había causado un fuertísimo impacto. Todos quedamos entusiasmados después de aquella velada sustanciosa del diciembre del 95´. En enero del 96´ puse manos a la obra mientras releía el libro. Por esos días y noches, en una cabaña en las playas de Uruguay, fue que logré condensar cuarenta minutos de música grabadas íntegramente con teclados basadas en el texto elefantiásico del gran artista", narra Fito, pero todo se frustró. "Ese deseo permaneció intacto hasta el día de hoy".

Fito cuenta que "la capacidad del autor de percibir el futuro de La Argentina y el mundo por venir fue lo que me llevó a titular esta obra, Futurología Arlt por sobre otra infinidad de títulos". "La fuerza de su prosa poética y su destreza para describir los márgenes de una sociedad en permanente descomposición a través de un relato minucioso, plagado de personajes inolvidables, que pintan el fresco delirante del planeta y específicamente del mapa porteño y bonaerense, desde su frenética imaginación en permanente ebullición eludiendo los cánones de la “buena escritura”, fueron los que seguramente me animaron a seguir el pulso de su rabiosa sensación de estar vivo".

Seguramente por sentirme en parte legatario de su escritura plebeya, de su desesperación 24 x 7 y de su ausencia de límites a la hora de plasmar su arte en un papel. “Quiero que lxs lectores sientan que estoy vivo”, pareciera querer decirnos Roberto Arlt en cada respiración de esta gema literaria inigualable.