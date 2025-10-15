Entre el 9 y el 11 de octubre se realizó la décima edición de la Feria del Libro Peronista de Rosario, organizada por el Instituto Juan Domingo Perón y la Secretaría de Adoctrinamiento PJ Rosario, en la sede del Partido Justicialista, ubicada en Sarmiento 1735.

Durante tres jornadas se llevaron adelante presentaciones de libros, conversatorios, homenajes y actividades culturales, con una importante participación de autores, dirigentes y público general, recuperando esa arma cargada de futuro que es la olvidada doctrina nacional, a la que ineludiblemente se debe recurrir para afrontar la difícil realidad que estamos viviendo pero también, los grandes desafíos del mañana.

El encuentro cumplió con el objetivo de reposicionar la feria como un espacio de discusión, reflexión y encuentro en torno al pensamiento nacional. Asimismo, el desarrollo del evento representó un impulso no solo conceptual sino político y de articulación territorial en el marco de la campaña de Fuerza Patria de cara a las elecciones del 26 de octubre.

Conversatorios y presentaciones

Los conversatorios ocuparon un lugar central en la programación. Bajo los ejes “Economía, tecnología y producción conveniente”, “Malvinas hoy y siempre” y “80 años del 17 de Octubre”.

Estos espacios permitieron intercambiar perspectivas y poner en común distintas miradas sobre la actualidad nacional y los desafíos del movimiento justicialista.

Entre las presentaciones destacadas se incluyeron los libros Tecnología Propia, de Eduardo Dvorkin, Nacionalizar el comercio exterior, de Luciano Orellano, Los derechos sociales en la Constitución de la Provincia de Santa Fe, de Francisco Iturraspe, y Muerta o Presa, de Irina Hauser, entre otros títulos.

Homenaje y cierre

El viernes 10 de octubre se realizó un homenaje a Leonardo Favio, con la presentación del libro Cineasta del Pueblo (Ed. Ciudad Gótica) a cargo de Sergio Luis Fuster, acompañado por intervenciones musicales y audiovisuales.

La jornada de cierre, el sábado 11, incluyó una amplia programación de actividades culturales y una peña con la participación de La Bogareña, JP, Arlequino, Fréneci, Las Musas y otros artistas.

Presencias y participación

Durante los tres días se acercaron referentes del peronismo santafesino, autoridades políticas y partidarias y candidatos a Diputados Nacionales de Fuerza Patria, contando con el acompañamiento de editoriales, espacios culturales y expresiones políticas y territoriales de la provincia.

De esta manera, se pudo desarrollar la nutrida agenda prevista en su totalidad. Señalaron los organizadores que la décima edición de la Feria del Libro Peronista consolidó su continuidad como un ámbito de reflexión sobre nuestra identidad cultural, sus raíces históricas y políticas, destacando que en ellas se encuentra cifrado el porvenir de nuestra Patria y de Nuestra América.