Jorge Fandermole presentará este viernes en Rosario su reciente producción compositiva y clásicos de su repertorio, en el reencuentro con el público de la ciudad. Antes de venir, charló con Fede y Coki por Sí 98.9.

"A mí me alegra que recreen mis canciones. La música popular está sujeta al cambio permanente, no me molesta que le quiten o agreguen algunas cositas. Quizás sí me molestaría que le quiten el sentido, el carácter. Los cambios te hacen un honor, toman un tema tuyo, lo pasan por su sensibilidad y te están devolviendo otra cosa. Que en la mayoría de los casos es mejor de lo que vos propusiste", confesó el músico en diálogo con Hoja de Ruta.

Sus canciones han sido grabadas por Mercedes Sosa, Juan Carlos Baglietto, Silvina Garré, Tania Libertad, Lito Vitale, Jairo, Soledad, Ana Belén, Teresa Parodi, Liliana Herrero, Marta Gómez, Silvia Iriondo, Aca Seca, Juan Quintero y Luna Monti, Suna Rocha, Myriam Cubelos, Yusa, Ethel Koffman, Peteco Carabajal, Los Alonsitos, Los Huayra, entre otros.

"Lo que hacen los intérpretes es hermoso. No he tenido la mala suerte de que no me gusten las versiones", agregó.

Hasta el momento ha grabado siete discos como solista: Pájaros de Fin de invierno (1983), Tierra, Sangre y Agua (1985), Mitologías (1989), Los Trabajos y los Días (1993), Navega (2002), Pequeños Mundos (2005) y Fander (2014), disco doble.

Sobre sus influencias, Fandermole señaló: "A mí no me queda claro que yo esté estrictamente arraigado en el género folclórico. Creo que me han tocado una cantidad de influencias, que las he dejado entrar, que tienen un poco de rock, de baladas, del jazz".

"Hay cosas que las he comenzado con un acorde, con un pedacito de melodía acompañado de una palabra, otras cosas que fueron coplas escritas previamente, décimas. En otros casos arranqué por patrones rítmicos, me ha tocado probar componer de diferentes maneras. Son como puertas diferentes que te dan posibilidades distintas", detalló al hablar de su proceso creativo.

En otro tramo de la charla, se coló la definición de "hecho artístico" ."A mí me parece que cualquier hecho artístico ocupa lugares diferentes en personas diferentes y en sectores diferentes de las comunidades. Tenemos que admitir que hay personas para las cuales los hechos artísticos forman parte de su esencia, que no pueden vivir sin eso, que las músicas son imprescindibles. Después hay un montón de gente para la cual no ocurre, lo artístico es una sensación de fondo", reflexionó.

"Si alguien elabora algo, genera algún tipo de cosa interesante mediante un lenguaje si hecho puntual logra que otra persona se emocione ante esa situación de belleza, cierta iluminación, que el que está jodido se sana, el que está perturbado se aclara, un cambio, una transformación. Tal vez uno pueda decir que ahí pasa algo, un hecho importante", precisó.

Fandermole se presentará este viernes 12 de marzo a las 21 horas en el Galpón de la Música (Estévez Boero 980) y se reencontrará con el público tras casi un año de parate obligado por la pandemia del coronavirus.

El show será la primera función del ciclo "Maestrxs. De vuelta a clases”, organizado por la Municipalidad de Rosario, que promete reunir a grandes artistas de la música en el escenario del Galpón 11 durante todos los viernes de marzo.

Como a todos, este 2020 atípico lo hizo meditar sobre varias cosas y "el ciclo vital". "Uno de los limones verdes que estoy viendo desde la ventana es una maravilla. A veces cuando uno dice quiero generar una maravilla, se olvida que cada una de las cosas que tiene alrededor, sobre todo esas cosas naturales. Todo lo que nos rodea es maravilloso, la condición vital es una cosa maravillosa. Que cada uno sea quien es, es otra cosa maravillosa", consideró en Sí 98.9.

"A veces uno no se da cuenta pero me desperté otra mañana, estoy viviendo, tengo otro día por delante, estoy sano. No es una boludez", concluyó el compositor.

La entrevista completa: