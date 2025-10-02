La Provincia realizará este viernes 3 de octubre un evento público para dar inicio a la cuenta regresiva rumbo a los Juegos Sudamericanos 2026, a celebrarse en septiembre del año que viene en las ciudades de Rosario, Santa Fe y Rafaela. En la oportunidad, además, se presentará la mascota de los Juegos.

La fiesta de este viernes se llevará a cabo en el Parque de la Bandera y tendrá como atractivo principal la presentación de la mascota, la actuación de Estelares y una fiesta Bresh. La actividad comenzará a las 18 y será con entrada libre y gratuita. A las 19 habrá un acto oficial en Galpón 11.

El evento también contará con la presencia de los embajadores deportivos de los Juegos: Ayelén Stepnik (hockey), Federico Grabich (natación), Etel Sánchez (natación artística), Rubén Rézola (canotaje), Guillermo Coria (tenis) y Cecilia Carranza (vela).

Además estarán DJ Carrion, Sofi Gazzaniga y Bhavi, quienes abrirán el espectáculo.

Juegos Suramericanos 2026

Los Juegos Suramericanos 2026 -que se realizarán del 12 al 26 de septiembre- recibirán a más de 4.000 atletas de 15 países (además de Argentina, estarán representados Aruba, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Curaçao, Ecuador, Guyana, Panamá, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela), que competirán en 57 disciplinas.

Las obras proyectadas, licitadas y la mayoría de ellas en construcción son el Multiespacio Arena del Predio Ferial, el Microestadio del Parque Independencia, el Centro Acuático Provincial y la Cubierta Paseo XXI, en Rosario; el Estadio Multipropósito del Centro de Alto Rendimiento Deportivo (CARD) y la Pista de Atletismo del CARD, en Santa Fe; el Centro de Tiro Deportivo en Recreo; y el Estadio Multipropósito Distrito Joven, el Velódromo Cubierto y el Área Deportiva Parque Regional, en Rafaela. Además, en las tres ciudades se construyen las Villas Deportivas, con una capacidad de más de 3.500 camas.

Durante los 15 días de competencia se espera la presencia de más de 2 millones de espectadores en los diferentes escenarios de las tres ciudades; que más de 1.500.000 personas participen de los Fan Fest; y otros 2 millones de espectadores en las transmisiones de TV y streaming.