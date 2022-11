Rosario tendrá su festival de podcast. Bajo el nombre Estéreo, desde este jueves y hasta el sábado se podrá disfrutar de espectáculos en vivo, producciones, talleres y presentaciones que apuntan a seguir hacer creciendo la "incipiente industria" del podcast, en palabras de sus creadores.

En diálogo con Rosarioplus.com Federico Rusconi, co-fundó Drop the Mic (@dropthemicarg), una comunidad que reúne a profesionales, entusiastas y fanáticos del podcasting y uno de los coordinadores del festival, contó los detalles de lo que será el primer festival de podcast a nivel local que trae decenas de producciones en tres días y tendrá cinco sedes que sonarán al ritmo del nuevo formato.

- ¿Se puede hablar hoy de una industria del podcast?

- Federico Rusconi: Argentina es bastante innovadora en relación a Latinoamérica, ya que si bien está presente este formato en otros países del continente, en Argentina desde hace tiempo que se habla de profesionalizar el podcast. Es decir, que no se trate solo de una pieza que pueda encararse desde el amateurismo, sino de manera profesional y poder brindarlo como un servicio de comunicación alternativo y que colabore con la idea de trasmedia para empresas e instituciones y medios de comunicación. En este sentido, hoy en día hay muchas productoras y productores independientes que trabajan de hacer podcast para el mercado local e internacional, aunque seguimos siendo una industria incipiente que requiere de mayor institucionalización.

- ¿Cuáles son los roles, las tareas y funciones que se ponen en juego en esta industria?

- Federico Rusconi: Bueno, está buena la pregunta porque si queremos profesionalizar el formato, es el desafío que se nos presenta en el estado actual de esta industria tanto en grandes productoras, como en productoras más pequeñas. Hoy en día los roles más comunes son los de producción general, y uno de los que más se tiene que desarrollar es el rol del productor comercial, y luego hay roles de montaje, edición y también coordinadores de proyectos. Porque se trabaja con necesidades específicas de clientes, y en ese punto el coordinador de proyecto es fundamental para organizar la tarea. Y finalmente, una persona ocupada de las finanzas.

- ¿Hay público para el caudal de podcast que se está generando?

- Federico Rusconi: Hay mercado y es un mercado con sus particularidades. Con esto me refiero a que es un mercado distinto a lo que se puede entender el mercado de la radio. Los oyentes son distintos, y si bien en este punto puede haber algunas coincidencias, es decir que una persona que escucha radio tranquilamente puede también escuchar podcast, lo que sí es cierto es que el modo en que se van a consumir son muy distintas. Este nuevo formato aprovecha una situación actual que tiene que ver con un público que está acostumbrado a consumir on demand sobre una temática que le interesa, propio del streaming. En este sentido, no es una producción que esté pensada para públicos masivos, sino más de nichos. Obvio que puede pasar que algunos podcast sean masivos, pero no está pensado de ese modo.

- ¿Qué es lo que se espera de este festival Estereo?

- Federico Rusconi: Es el festival que a mí me hubiese gustado ir cuando empecé con esto y en este sentido tiene una cualidad muy interesante que es que todo el festival es gratuito, salvo algunos workshop que son pagos pero a precios muy accesibles. Es un festival que va a dar cuenta del marco de oyente que nos escuchan mucho y será la ocación de desvirtualizar ese vínculo con nuestro público. Y finalmente, claro mostrar el empuje de esta indutria que si bien es incipiente tiene una gran tendencia al cremiento.