El Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) confirmó el cierre de Cine.ar TV y dejó en suspenso el futuro de Cine.ar Play, la plataforma de streaming que desde 2015 acercó estrenos, clásicos y rarezas del cine argentino a millones de espectadores dentro y fuera del país. La decisión se enmarca en la política de ajuste impulsada por el gobierno de Javier Milei.

El anuncio fue comunicado directamente a los pocos trabajadores que sostienen el servicio, hoy reducido a apenas diez personas —cinco de planta y cinco contratados— tras la fuerte poda de personal aplicada en 2024. La noticia, revelada por el portal Otros Cines, desató incertidumbre en la industria audiovisual.

El gerente general del INCAA, Carlos Vargas Eguinoa, informó que los empleados de planta tendrán diez días para definir si aceptan un retiro voluntario o pasan a disponibilidad. En tanto, los contratados verían renovados sus vínculos laborales únicamente hasta fin de año, lo que implica un inminente proceso de despidos.

La medida afecta a Cine.ar TV, pero también deja en un limbo a Cine.ar Play, que fue durante una década una ventana gratuita y accesible al cine argentino. La plataforma se había consolidado como herramienta de difusión de estrenos nacionales, cortometrajes y documentales que, en muchos casos, no encontraban espacio en las salas comerciales.

El propio INCAA reconoció que el funcionamiento de Cine.ar Play, Cine.ar TV y Cine.ar Estrenos demandaba unos 330.000 dólares anuales (alrededor de 495 millones de pesos al tipo de cambio actual), lo que representa apenas el 0,9% del presupuesto del organismo, calculado en 53.000 millones de pesos para este año.

Pese a ese costo marginal, la conducción de Carlos Pirovano avanza en la desarticulación de los servicios. Según trascendió, la estrategia oficial sería privatizar Cine.ar Play y, si no se consigue comprador, proceder al cierre definitivo de la plataforma, lo que supondría un golpe cultural para la producción y la difusión del cine argentino.