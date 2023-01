El Ministerio de Cultura de la provincia anunció los ganadores de su Concurso Anual Fomento 2022, que suman 56 proyectos por un monto total de $ 35.000.000. Los ganadores fueron diferentes propuestas según las ternas de artes escénicas, artes visuales, diseño, editorial, música, videoclip, producción de cortometraje, desarrollo de largometraje, desarrollo de serie y videojuego.

El criterio de distribución por polos arrojó como resultado a ganadores de 19 localidades de la provincia de Santa Fe: Alvear, Cañada Rosquín, Díaz, Esperanza, Franck, Funes, Ibarlucea, Pueblo Andino, Rafaela, Rosario, Rufino, San Lorenzo, Santa Clara de Saguier, Santa Fe, Santa Teresa, Sauce Viejo, Venado Tuerto, Vera y Villa Constitución.

Estas asignaciones se suman a los apoyos brindados por el programa Ventanilla Continua, con lo que el Plan Fomento completará, durante 2022, una inversión total de $ 59.000.000.

Todos los proyectos que fueron seleccionados

Artes escénicas (con un total de $ 4.500.000):

“Bufandas y Chocolates”; “Escenas del próximo capítulo”; “¡Adiós mundo cruel! La Cotolengo 2022” ; “OTA. Teatro para bebés 2”; “Universonoro”; “Los Chuchos”; “Sominium (Primera Parte)”; “El Último” y “Tenemos que estar despiertos”.

Artes visuales (con un total de $ 2.000.000):

“Bicho”; “Plan de circulación nacional Delta 2023- Trayecto 1”; “La gran medida del silencio”; “Rascacielos” y “Una mancha negra en la lejanía”.

Diseño (con un total de $ 3.000.000):

“Los peces del Viento”; “Ampliación de stock”; “Pausa - colección cápsula”; “Cangapol”; “Construyendo identidad” y “Bebeteca sensorial”.

Editorial (con un total de $ 2.500.000):

“Brumana Libre”; “Ojos de Monte”; “Diálogos en los Espejos”; “La historieta aliada a la Investigación histórica regional de los pueblos del Sur Santafesino” y “La Noche de la Cacería”.

Música (con un total de $ 2.100.000):

“Gira Santafesina Ambulantes 2023. Grabación del álbum Fábula Blanca, primer material fonográfico de Amorela”; “Río Rosa”; "Mariposa - Realización mini EP”; “El primer registro sonoro y audiovisual de Hola, terrícola!” y “Artistas Emergentes”.

Videoclip (con un total de $ 3.000.000):

“Indio en Chinatown”; “Calma” y “Mar Interno”.

Producción de cortometraje (con un total de $ 5.000.000):

“Eco y Reverberancia”; “Hatker”; “Globo” y “Un jardín para pichón”.

Desarrollo de largometraje (con un total de $ 5.700.000):

“Sueñan las Arañas”; “Viernes Santo”; “Raíces Divergentes”; “Los hermanos sean unidos”; “Destellos en la noche”; “El Hombre de las Plumas”; “Alteraciones Antrópicas”; “Tabú” y “Parece nublado, pero es humo”.

Desarrollo de serie (con un total de $ 4.200.000):

“El Salado”; “Susurradoras”; “Vera Ventura & el tesoro perdido”; “Km 422,5”; “Los Reyes de la ruta 33” y “Once Familias”.

Videojuego (con un total de $ 3.000.000):

“Memorias”; “Four Elite Warriors” y “Entia At the edge of the void”.