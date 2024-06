La Municipalidad dispuso una propuesta singular para evocar a sus protagonistas de todo tiempo. Será en el cementerio El Salvador, que tiene un programa cultural, y le llamará Paseo de las Memorias. Empezará el viernes 14 con la inauguración de la primera posta de ese recorrido: inaugurará un mausoleo de homenaje a Rita la Salvaje, un auténtico ícono de la cultura popular rosarina. Será ese día a las11, en la necrópolis de avenida Francia 1941.

Rita, nombre artístico de Juana González, desarrolló su labor como bailarina en la Pichincha histórica durante los años 50 hasta su retiro en 1982. Su trayectoria artística y su lucha por la igualdad de derechos la convirtieron en una figura emblemática de la ciudad.

Este reconocimiento tiene como objetivo rescatar su historia y destacar su papel como una mujer adelantada y emancipada para su época. Lejos de romantizar la explotación de la mujer, esta iniciativa busca reconocer –con un mausoleo– a Rita como una artista popular que levantó consignas del feminismo actual, indicaron desde el Ejecutivo local.

Además, este mausoleo es la primera posta del Paseo de las Memorias, una iniciativa en el marco del Programa Cultural Cementerio Museo El Salvador.

“Desde la Secretaría de Cultura y Educación estamos llevando adelante un importante proyecto de restauración y salvaguarda artística e histórica de este espacio que resguarda la memoria colectiva de la ciudad. Entrar al cementerio es emprender un viaje al pasado y a las raíces de la ciudad. Y para trabajar sobre esta memoria, es esencial la inserción histórica de la cultura en el cementerio”, señaló Federico Valentini, secretario de Cultura y Educación.

Además, trazó los objetivos del programa: “A través del proyecto Cementerio Museo El Salvador, buscamos ampliar y diversificar las propuestas: a las visitas guiadas diurnas y nocturnas, se sumarán nuevas señaléticas y nuevas instancias de encuentro en este espacio patrimonial”.

Por su parte, el secretario de Ambiente y Espacio Público, Luciano Marelli, recalcó que "esta iniciativa forma parte del importante trabajo conjunto que venimos realizando con la Secretaría de Cultura y Educación en el marco del Programa Cultural Cementerio Museo El Salvador. Este cementerio es un verdadero museo a cielo abierto, que posee un vasto patrimonio histórico, artístico y arquitectónico, único en la ciudad".

“Además de poner en valor la historia local, el reconocimiento a Rita nos permite pensar a esta necrópolis no solo como espacio de memoria sino también como espacio artístico y cultural”, agregó.

Desde el Concejo

El Concejo Municipal, representado por las y los concejales Norma López, María Alejandra Gómez Sáenz y Eduardo Toniolli, presentó un proyecto de decreto para llevar a cabo este homenaje. En el mismo, se propuso que la Municipalidad, a través de la Dirección General de Defunciones y Cementerios (dependiente de la Secretaría de Ambiente y Espacio Público), se haga cargo de la exhumación y el traslado de los restos de Rita desde el Cementerio La Piedad a un nicho en el Cementerio El Salvador, hecho que se concretará el próximo 14 de junio.

En el mismo proyecto de decreto se planteó, además, la colocación de una placa conmemorativa en el Paseo de los Ilustres del Cementerio El Salvador. Con esta iniciativa, se busca honrar la memoria de Rita, resaltando su legado como una figura inspiradora en la historia de Rosario.

Voces que construyen memoria

El reconocido artista plástico y ex secretario de Cultura, Dante Taparelli, a cargo de este proyecto, anunció que la propuesta, que se enmarca en el Programa Cultural Cementerio Museo El Salvador, busca convertir al cementerio en un espacio de reflexión sobre la vida y la muerte, un "panteón de aplausos" donde se celebra la vida de aquellos que ya no están físicamente.

"La memoria es un concepto en el que todos estamos de acuerdo y deja de lado las grietas", expresó Taparelli. "Este mausoleo es una metáfora de la vida y la muerte, un espacio para recordar a Rita y a tantos otros que han dejado su huella en nuestra ciudad. Este proyecto es solo el comienzo", agregó Taparelli.

"Queremos rescatar del olvido a otras destacadas figuras de la ciudad como el Trinche Carlovich, Emilia Bertolé, Víctor J. Vilela, el Negro Olmedo y Roberto Fontanarrosa, entre otros. La idea es convertir el Cementerio El Salvador en un museo a cielo abierto, similar a lo que ocurre en otros cementerios del mundo y también en el de Recoleta en Buenos Aires", remarcó.

El mausoleo

El mausoleo será una obra de arte en sí misma, utilizando materiales y técnicas que reflejen la personalidad de Rita, la Salvaje. Cecilia Nuñez es artista visual y estuvo a cargo de esta representación. Para el homenaje a Rita ideó un zapato hecho en vidrio, material que utiliza hace más de 25 años, al respecto dijo: “Para mí fue un placer enorme que Dante haya pensado en mi trabajo y me convoque para realizar una obra para Rita la Salvaje”.

“Como rosarina, conocía su historia, pero indagué más acerca de su vida. El zapato tenía que tener su impronta. Lo pensé rojo por la estética del cabaret, y por lo sensual y pasional, tenía que ser un objeto deseable. En la ficción de la imagen y como en un juego, un frasco de perfume puede ser un taco y una fila de caramelitos, una capellada en alusión a su famoso número”, mencionó.

“La plantilla es casi carnal. Las tiras que sujetaron antes su tobillo aparecen desatadas y suspendidas, tal vez, develando el instante en que ocurre su esperada y audaz desnudez”, continuó diciendo. “Un tacón algo pretencioso quizás nos lleve, con su embriaguez, a la memoria popular de aquellas noches que la vieron brillar en los escenarios y la convirtieron en el icono que es hoy para Rosario”.

Sobre Rita

Rita, la Salvaje fue el nombre artístico de Juana González, una bailarina famosa de Rosario. Usó su seudónimo por casi treinta años en números de desnudismo, en diversos cabarets rosarinos. Su audacia, para la época, y el hecho de representar un aspecto a menudo oculto de la cultura local la convirtieron en un símbolo de la vida nocturna de la ciudad.

Juana González Ligresti nació en Isla Maciel, un barrio de Dock Sud, partido de Avellaneda, en el sur del Gran Buenos Aires. Se crió en la ciudad de Avellaneda. Primero falleció su padre y después su madre (a los 50 años). Tenía tres hermanos, su hermano mayor mantenía a la familia. A los 16 o 17 años se escapó de su hogar.

Su primer lugar de actuación en Rosario fue el cabaret Tetuán (que estaba en calle Santa Fe entre Paraguay y Presidente Roca), a principios de los años ‘40. El nombre de Rita lo adoptó en Chile, donde se hizo llamar Rita Day, por su parecido con la actriz estadounidense Rita Hayworth, y el apelativo “La Salvaje” surgió en Brasil cuando, en ocasión de un baile afrocubano, el presentador repetía ¡Ay, qué salvaje!

En los años ‘50, sus audacias sorprendían, inclusive, en el barrio Pichincha porque afrontaba el desnudo completo. A fines de los ‘60 compartió escenario en el cabaret Morocco (Rosario) con el dúo tanguero del bandoneonista Cholo Montironi y el cantor Carlos Budini.

En palabras de Rita y frente a los mandatos, dijo: “Nunca cobré, porque me enseñaron que si cobraba, Dios me castigaría. No era un comercio. En Rosario nadie puede decir: «Yo me acosté con esa mujer». No me considero una virgen santa, si me agradaba un hombre, sabía dónde mandarlo para que nadie lo viera. Y más tarde iba yo.”

Actuó en los escenarios rosarinos hasta 1982. A partir de entonces comenzó su leyenda. Sin embargo, esos mismos años fueron los peores para Juana. Había corrido el rumor de que había fallecido, le robaron todas sus pertenencias y hasta estuvo internada en el hospital neuropsiquiátrico Agudo Ávila. Finalmente fue dada de alta a comienzos de los años ‘90, y el entonces secretario de Cultura de Rosario, Enrique Llopis gestionó para ella una pensión oficial. Desde entonces vivió una vida tranquila y retirada en Rosario donde fue reconocida como un personaje emblemático de la ciudad.

El sábado 7 de mayo de 2016 a los 88 años, falleció en un policlínico de PAMI de la ciudad de Rosario donde se encontraba internada.