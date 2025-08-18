En la Crack Bang Boom, el ilustrador francés Toan Voisard y el boliviano Willy Amaru presentaron junto al escritor rosarino Daniel Basilio sus obras Hacedor de vientos y Tango Pulp.Ambos títulos, editados por Multiversal, muestran una ciudad convertida en mito a través de los ojos del afuera. El resultado es una Rosario exagerada, reinventada y reflejada en clave de aventura, tango y arrabal.

Hacedor de vientos propone un club de corredores nocturnos que bordean el Paraná, donde el río se vuelve escenario de misterio y poesía. En cambio, Tango Pulp, nominada al Premio Carlos Trillo 2025, ofrece acción desbordante en clave noir, con arrabal y melodrama.

Lo interesante de estas producciones es cómo la mirada extranjera construye otra Rosario: un dibujo que amplifica gestos, inventa símbolos y, al mismo tiempo, funciona como espejo de la ciudad real.

Los cómics se consiguen a través de Multiversal Ediciones y son parte de la apuesta local por tender puentes entre artistas de distintos países, que en este caso confluyen en una ciudad reinventada.