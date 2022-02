El mundo del espectáculo se vistió de luto hoy por el fallecimiento de la famosa actriz italiana Monica Vitti, de 90 años.

"Roberto Russo, su compañero de los últimos años, me pide que comunique que Monica Vitti ya no está. Lo hago con mucho dolor, afecto, pesar", escribió en una red social el periodista y ex alcalde de la ciudad de Roma, Walter Veltroni.

La actriz, que estuvo ausente en la escena desde 2001 debido a una enfermedad degenerativa, se hizo famosa tras conocer al cineasta Michelangelo Antonioni, quien posteriormente fue su pareja.

Entre los años 1960 a 1964 Vitti participó en cuatro películas de Antonioni que consagraron su fama.

A lo largo de su carrera la actriz recibió cinco premios David de Donatello, el galardón más prestigioso en Italia, por mejor actuación femenina, así como en 1995 ganó el León de Oro Especial en el Festival de Cine de Venecia.

Maria Luisa Ceciarelli era su nombre real y había nacido en Roma el 3 de noviembre de 1931.

A los catorce años debutó en el teatro interpretando a una madre que pierde a su hijo en el combate.

Se graduó en la Academia Nacional de Arte Dramático en 1953 y un año más tarde debutó en el cine con Edoardo Anton en un episodio de Ridere! Ridere! Ridere!.

En ya con nombre artístico de Monica Vitti, derivado del apellido materno Vittiglia con el consejo de uno de sus maestros en la academia, Sergio Tofano, formó parte de su compañía.

Tras interpretar a Brecht, Molière y Shakespeare desarrolló su vena cómica.​.

En 1956 comenzó su carrera artística en el teatro y en 1958 trabajó de nuevo en el cine con otro papel menor en Le dritte.

Pero forjada ya en papeles cómicos, en realidad su carrera cinematográfica empieza con Michelangelo Antonioni y La aventura (1960), historia su carrera la agencia ANSA.

Por su actuación en la película de 1968 La Ragazza y la pistola ganaron el premio Concha de Plata a la mejor actriz en el marco del Festival Internacional de Cine de San Sebastián.

En 1973 trabajó en la película "Esa Rubia es mía", en 1979 hizo de María, la prostituta en "Camas calientes" y cerró una larguísima lista de actuaciones en 1990 cuando encarnó a Margherita en "Scandalo segreto".